ALERT: 27 नवंबर को राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में बारिश की संभावना? जल्दी देखें मौसम विभाग की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट

मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री था। इस प्रकार दिन के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट आई, जबकि रात का तापमान 2 डिग्री बढ़ा।