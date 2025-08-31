निकायों में नहीं चलेगा ऑफलाइन सिस्टम, उल्लंघन पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

राज्य सरकार की ओर से लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे कि नगरीय निकायों में पट्टा सहित प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इस संबंध में 10 फरवरी 2023 व 10 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर समस्त सेवाओं की ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर दी थी। इसके बावजूद कई निकायों में अब तक कार्य ऑफलाइन ही किए जा रहे थे, जिससे गड़बड़ी, रुकावट और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे थे। स्वायत्त शासन विभाग ने ऐसी स्थिति को गंभीर मानते हुए 7 अप्रेल 2025 को ई-पट्टा व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी किए जाने लगे। बावजूद इसके कई स्थानों पर ऑफलाइन पट्टे और आदेश जारी होने की शिकायते मिली।