टिकट विंडो पर ऑनलाइन पेमेंट लेने में पिछड़ा रोडवेज

उदयपुर. तेज़ी से डिजिटल होते देश में राजस्थान रोडवेज अभी भी ऑनलाइन पेमेंट के मामले में पीछे चल रही है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दूर शहर के बस स्टैंड पर भी ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं है। परिचालकों की मशीन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है पर अधिकतर यह बंद रहती है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों यात्रियों को खुल्ले पैसों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।