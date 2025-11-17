Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

टिकट विंडो पर ऑनलाइन पेमेंट लेने में पिछड़ा रोडवेज

तेज़ी से डिजिटल होते देश में राजस्थान रोडवेज अभी भी ऑनलाइन पेमेंट के मामले में पीछे चल रही है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दूर शहर के बस स्टैंड पर भी ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं है। परिचालकों की मशीन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है पर अधिकतर यह बंद रहती है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Nov 17, 2025

बस स्टैंड पर बंद पड़ी टिकट विंडो। 

उदयपुर. तेज़ी से डिजिटल होते देश में राजस्थान रोडवेज अभी भी ऑनलाइन पेमेंट के मामले में पीछे चल रही है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दूर शहर के बस स्टैंड पर भी ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं है। परिचालकों की मशीन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है पर अधिकतर यह बंद रहती है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों यात्रियों को खुल्ले पैसों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

उदयपुर बस स्टैंड पर टिकट विंडो पर ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं है। हालांकी यहां 6 विंडो में से करीब 5 अक्सर बंद रहती है। ऐसे में यात्रियों को सीधे बस में बैठना पड़ता है। बसों में चढ़ने के बाद टिकट लेने के दौरान मशीन कभी इंटरनेट नहीं पकड़ती तो कभी सर्वर डाउन होने की समस्या आम है। ऐसे में

अक्सर परिचालकों और यात्रियों के बीच खुल्ले पैसों को लेकर बहस होती रहती है। कई बार विवाद जैसी स्थिति बन जाती है।--

ऑनलाइन टिकटिंग की घोषणा, लेकिन जमीन पर सुविधा गायब

रोडवेज ने कुछ समय पहले डिजिटल टिकटिंग बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल न तो बस स्टैंड की खिड़कियों पर स्कैनर उपलब्ध हैं, न ही बसों में क्यूआर कोड काम कर रहे हैं।

दूसरे राज्यों में सुविधा, राजस्थान पीछे

अन्य प्रदेशों में ऑनलाइन पेमेंट देने की सुविधा है। उदयपुर बस स्टैंड पर गुजरात रोडवेज की विंडो चलती है। इस पर भी ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए क्यूआर कोड है, लेकिन प्रदेश में अब तक इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही।

इनका कहना है

परिचालकों के पास मशीन में ऑनलाइन की सुविधा है। ऐसे में बस में सवार यात्री अगर ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करना चाहे तो वह कर सकता है। मशीन नेट से चलती है, ऐसे में हो सकता है कभी कभार समस्या आती हो।

- हेमंत शर्मा, मुख्य प्रबंधक, उदयपुर आगार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 07:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / टिकट विंडो पर ऑनलाइन पेमेंट लेने में पिछड़ा रोडवेज

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान परिवहन विभाग की नई व्यवस्था, अब वाहन चालक नहीं बना सकेंगे कोई बहाना

Rajasthan Transport Department New System Now Vehicle Driver not Any Excuse
उदयपुर

Udaipur: पिस्टल से मजाक पड़ा भारी, गोली लगने से दोस्त की मौत, लॉ कॉलेज के सेकंड ईयर स्टूडेंट पर हत्या का मामला दर्ज

उदयपुर

Udaipur Crime: महिला मित्र संग रची लूट की साजिश, गला दबाकर हत्या का प्रयास; नौकरानी समेत 3 गिरफ्तार

Udaipur Crime
उदयपुर

Rajasthan : तीसरा बच्चा होने पर होगी 31,000 रुपए की FD, वंश परंपरा बचाने की अनोखी पहल

Rajasthan a unique initiative to preserve family tradition third child 31,000 rupees FD
उदयपुर

Rajasthan Sports : खुशखबर, एसजीएफआइ ने राजस्थान को सौंपी 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी, जानिए

Rajasthan Sports SGFI entrusts Rajasthan with responsibility of hosting 10 national championships know more
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.