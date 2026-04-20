पैंथर की दस्तक, ग्रामीणों में खौफ, वन विभाग ने लगाया पिंजरा

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पैंथर की आवाजाही रिहायशी बस्तियों के बेहद करीब हो गई है। इससे न केवल आमजन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है बल्कि पशुपालकों को अपने मवेशियों की भी चिंता सता रही है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलते वक्त सावधानी पूर्वक रहें और पैंथर दिखाई देने पर वन विभाग को सूचित करें।