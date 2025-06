Monsoon में घूमने के लिए राजस्थान का ये जिला बना देसी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद, देखें 2022 से 2025 तक के आंकड़े

Monsoon में घूमने के लिए राजस्थान का ये जिला बना देसी-विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद, देखें 2022 से 2025 तक के आंकड़े

Udaipur Best Places To Visit: फतहसागर और पिछोला झील, बावड़ियां, सज्जनगढ़ किला, बायोलॉजिकल पार्क, सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेसे और प्रताप गौरव केन्द्र जैसे दर्जनों पर्यटक स्थल उदयपुर की शोभा बढ़ाते हैं।

Jun 26, 2025

Best Place To Visit In Monsoon: खूबसूरत वादियां, झीलें, पहाड़ और जंगल। यही खासियत लेकसिटी की तरफ पर्यटकों के कदम खींच रही है। देसी और विदेशी सैलानियों के लिए उदयपुर पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। यही कारण है कि पिछले साल की तुलना में इस साल मई माह तक ज्यादा संख्या में पर्यटक घूमने आए हैं। मई माह तक 6 लाख 92 हजार से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। इनमें 80 हजार विदेशी पर्यटक भी शामिल है। जबकि, पिछले मई माह तक 6 लाख 75 हजार सैलानी घूमने आए थे। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि इस साल उदयपुर में पर्यटकों की आवक अच्छी रही है।

देसी पर्यटन का बूम, उदयपुर की चाहत बढ़ी कोविड की महामारी के बाद देश में देसी पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। हर साल लाखों लोग घरों से बाहर घूमने निकल रहे हैं। सीजन में देसी पर्यटक बड़ी तादाद में राजस्थान आ रहे हैं। पर्यटकों को उदयपुर शहर काफी रास आ रहा है। यहां गुजरात, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग लुत्फ उठाने आ रहे हैं। इस साल विदेशी पर्यटकों की भी अच्छी आवक हुई। पिछले साल की तुलना में इस साल विदेशी पर्यटक भी ज्यादा संख्या में आए। लुभाते हैं यहां के प्राकृतिक स्थल उदयपुर में कई पर्यटन स्थल पर्यटकों को लुभाते हैं। फतहसागर और पिछोला झील, बावड़ियां, सज्जनगढ़ किला, बायोलॉजिकल पार्क, सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेसे और प्रताप गौरव केन्द्र जैसे दर्जनों पर्यटक स्थल उदयपुर की शोभा बढ़ाते हैं। जहां हर दम पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। जैव विविधता का भी यह बड़ा केन्द्र है जहां विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु मौजूद है। यहां पर्यटन बढ़ने का एक बड़ा कारण यातायात के साधन भी है। एयरपोर्ट और ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है। यह भी पढ़ें फ्रेंच युवती से रेप का आरोपी निकला कास्टिंग कंपनी का मालिक, पकड़ा गया तो बोला- मुझे हनीट्रैप में फंसाया जा रहा गत वर्षों में जनवरी से मई तक आए देसी-विदेशी पर्यटक वर्ष – 2022 माह – देसी – विदेशी जनवरी – 71250 – 1255 फरवरी – 77300 – 1185 मार्च – 111250 – 2022 माह – देसी – विदेशी जनवरी – 71250 – 1255 फरवरी – 77300 – 1185 मार्च – 111250 – 2022 अप्रेल – 84300 – 2084 मई – 93500 – 1494 वर्ष – 2023 माह – देसी – विदेशी जनवरी – 180000 – 14215 फरवरी – 140400 – 15378 मार्च – 138000 – 14026 यह भी पढ़ें उदयपुर में घूमने के लिए ये हैं 10 सबसे अच्छी जगहें, जो बना देंगी आपके सफर को यादगार वर्ष – 2024 माह – देसी – विदेशी जनवरी – 189500 – 18431 फरवरी – 142300 – 21563 मार्च – 146000 – 20634 अप्रेल – 116900 – 6754 मई – 127000 – 6476माह – देसी – विदेशी जनवरी – 189500 – 18431 फरवरी – 142300 – 21563 मार्च – 146000 – 20634 अप्रेल – 94000 – 8509 मई – 103500 – 3010 वर्ष – 2025 माह – देसी – विदेशी जनवरी – 195000 – 21150 फरवरी – 147200 – 24566 मार्च – 149900 – 22065 अप्रेल – 95000 – 9181 मई – 105500 – 2662

