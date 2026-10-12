राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 3 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना

पिछले करीब एक सप्ताह से उदयपुर शहर का न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच बना हुआ था, जो अब घटकर 17 से 18 डिग्री के स्तर पर आ गया है। मौसम के इस बदलाव से रात में ठंडक का दायरा बढ़ा है। हालांकि दिन के तापमान में अभी ऐसी गिरावट नहीं आई है, जिससे गर्मी से राहत मिल सके। दोपहर में धूप का असर लोगों को गर्मी का अहसास करा रहा है।