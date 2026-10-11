Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान में 13-14 अक्टूबर को इन स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश का अनुमान

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 13-14 अक्टूबर को पुनः बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30-40 KMPH की गति संग तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी तीन-चार दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है।