अब सिस्टम ही बनाएगा चार्ट, रेलवे ने तय किया 8 घंटे पहले होगा तैयार

तीन माह बाद अब पूरे देश में स्थायी हुई व्यवस्था
उदयपुर. देशभर में रेलवे की ओर से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट बनने की व्यवस्था को तीन माह तक मैनुअल रूप से चलने के बाद अब स्थायी कर दिया है। अब देशभर में यह चार्ट ऑटोमैटिक सिस्टम से ही बनेंगे।
रेलवे की ओर से कुछ माह पहले तक आरक्षण चार्ट 4 घंटे पूर्व बनाए जा रहे थे। चार्ट बनने के बाद टिकट कंफर्म नहीं होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तीन माह पहले प्रायोगिक तौर पर रेल मंत्रालय ने व्यवस्था को बदलकर 8 घंटे पूर्व चार्ट बनाना शुरू किया। इस समयावधि में देखा कि नई व्यवस्था से रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही। सब कुछ सही रहने पर रेलवे बोर्ड ने 18 नवंबर को आदेश जारी कर इस प्रक्रिया को रेलवे सॉफ्टवेयर में ऑटोमैटिक मोड में डाल दी। ऐसे में अब रेल रवानगी से 8 घंटे पूर्व सिस्टम ऑटोमैटिक रिजर्वेशन चार्ट तैयार कर देगा।------
यात्रियों को लाभरिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पूर्व बनने से यात्रियों को कई लाभ है। अगर किसी यात्री की टिकट चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग में आ रही है तो वह अन्य साधन से यात्रा कर सकता है। किसी यात्री का प्लान 8-10 घंटे पहले ही बना है और चार्ट बनने के बाद सीटें खाली है तो तो वह करंट में अतिरिक्त राशि दिए बिना टिकट लेकर यात्रा कर सकता है।
