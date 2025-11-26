अब सिस्टम ही बनाएगा चार्ट, रेलवे ने तय किया 8 घंटे पहले होगा तैयार

रेलवे की ओर से कुछ माह पहले तक आरक्षण चार्ट 4 घंटे पूर्व बनाए जा रहे थे। चार्ट बनने के बाद टिकट कंफर्म नहीं होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तीन माह पहले प्रायोगिक तौर पर रेल मंत्रालय ने व्यवस्था को बदलकर 8 घंटे पूर्व चार्ट बनाना शुरू किया। इस समयावधि में देखा कि नई व्यवस्था से रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही। सब कुछ सही रहने पर रेलवे बोर्ड ने 18 नवंबर को आदेश जारी कर इस प्रक्रिया को रेलवे सॉफ्टवेयर में ऑटोमैटिक मोड में डाल दी। ऐसे में अब रेल रवानगी से 8 घंटे पूर्व सिस्टम ऑटोमैटिक रिजर्वेशन चार्ट तैयार कर देगा।------