Success Story: सब जगह से हारकर शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, आज सोशल मीडिया से कर रहीं लाखों की कमाई, जानें कौन हैं मेवाड़ी बाई जिगीषा?

Mewari Bai Jigisha Joshi: राजस्थान की मेवाड़ी बाई के नाम से सोशल मीडिया पर पॉपुलर इन्फ्लुएंसर जिगीषा जोशी कई युवाओं को हंसा रही हैं और कंटेंट क्रिएशन में प्रेरणास्त्रोत भी बन गई हैं। आज अच्छी फैन फॉलोइंग के साथ लाखों की कमाई कर रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका जीवन निराशा से भरा हुआ था। सब युवा जहां अपना बचपन वापस जीने की चाह रखते हैं, वहीं जिगीषा अब अपना बचपन वापस नहीं जीना चाहतीं।