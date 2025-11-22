Success Story: सब जगह से हारकर शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, आज सोशल मीडिया से कर रहीं लाखों की कमाई, जानें कौन हैं मेवाड़ी बाई जिगीषा?

फोटो: सोशल मीडिया
Mewari Bai Jigisha Joshi: राजस्थान की मेवाड़ी बाई के नाम से सोशल मीडिया पर पॉपुलर इन्फ्लुएंसर जिगीषा जोशी कई युवाओं को हंसा रही हैं और कंटेंट क्रिएशन में प्रेरणास्त्रोत भी बन गई हैं। आज अच्छी फैन फॉलोइंग के साथ लाखों की कमाई कर रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका जीवन निराशा से भरा हुआ था। सब युवा जहां अपना बचपन वापस जीने की चाह रखते हैं, वहीं जिगीषा अब अपना बचपन वापस नहीं जीना चाहतीं।
राजस्थान के नाथद्वारा में जन्मीं जिगीषा ने बताया कि 'बचपन से ही उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और कई बार फेल भी हुईं। जिस कारण उनकी मां उन्हें बहुत डांटती थीं। एक बार उनकी मां ने गुस्से में आकर ज्यादा डांटा तो जिगीषा ने अपना जीवन ही खत्म करने के बारे में सोच लिया।
जिगीषा का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार में सभी लोग मेवाड़ी भाषा बोलते थे और जिगीषा को अपनी भाषा और संस्कृति से बहुत लगाव था। जिगीषा ने अपनी रुचि और हुनर को पहचाना और गाने में अपनी काबिलियत को निखारा। उन्हें मंच पर गाने का मौका मिला और उन्होंने 27 बार अवार्ड जीते।
इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और मेवाड़ी भाषा में वीडियो बनाने लगीं। उनका पहला वीडियो ही डेढ़ मिलियन व्यूज पार कर गया और धीरे-धीरे यूज़र्स को उनके वीडियो पसंद आने लगे। इसके साथ ही जिगीषा को 2021 में "मेवाड़ की लाडली" और 2022 में "वीमेन अचीवर इन सोशल मीडिया" जैसे कई अवार्ड मिले।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग