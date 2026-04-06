नाकाबंदी तोड़ी, तस्कर भागे, पुलिस ने जब्त किया 455 किलो डोडा चूरा

थानाधिकारी चन्द्रशेखर किलानिया ने बताया कि तस्करी की सूचना पर फलीचड़ा बस स्टैंड पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आईं संदेह होने पर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़ दी और भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और गाड़ी के टायर फोड़ दिए। ऐसे में गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई तो चालक गाड़ी को कच्चे रास्ते में छोड़कर भाग गया। तलाशी में वाहन से 23 कट्टों में भरा 455.230 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन सहित मादक पदार्थ जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है।