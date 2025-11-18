असारवा और उदयपुर से वेटिंग बताता है सिस्टम, हिम्मतनगर से सीटें खाली

असारवा से इंदौर चलने वाली ट्रेन संख्या 19316 का चार्ट सुबह करीब 6 बजे बन जाता है। चार्ट बनने के बाद असारवा में करंट बुकिंग खाली दिखाता है। असारवा के बाद इस ट्रेन के अगले बड़े स्टेशन डूंगरपुर और उदयपुर हैं। जो सीटें खाली रह जाती है सिस्टम इन्हें डूंगरपुर और उदयपुर के लिए समय पर बुकिंग का बोर्डिंग शिफ्ट नहीं करता। ऐसे में यहां करंट बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को ट्रेन में वेटिंग ही दिखाई देती है। इसी प्रकार इंदौर से असारवा जाने वाली ट्रेन संख्या 19315 में सिस्टम इंदौर से उदयपुर तक सीटें फुल बताता है और असारवा में खाली बताता है।