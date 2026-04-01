सिम बदलते ही ट्रांजेक्शन पर लगेगा ब्रेक, मजबूत होगी बैंकिंग सुरक्षा

हर बार ओटीपी डालने की जरूरत नहींयह तकनीक पारंपरिक ओटीपी सिस्टम से अलग है, जिसमें ट्रांजेक्शन के दौरान यूजर को हर बार ओटीपी डालने की जरूरत नहीं होगी। बैंकिंग सिस्टम बैकग्राउंड में ही मोबाइल डिवाइस, सिम, नेटवर्क डिटेल और यूजर के व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण कर पहचान की पुष्टि करेगा। यदि सभी स्थितियां सामान्य रहती है तो ट्रांजेक्शन सहज रूप से पूरा हो जाएगा।