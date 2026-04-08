Udaipur BJP : उदयपुर भाजपा में इतनी उथल-पुथल क्यों? अंक-5 कर रहा है खेल, जानें कब आएंगे अच्छे दिन

1- हिरणमगरी थाने में भाजपा के पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल के खिलाफ 2 माह पहले बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया गया था।

2- भूपालपुरा थाने में दो माह पहले ही भाजपा नेत्री ने वकील पर वीडियो, ब्लैकमेलिंग, बलात्कार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया, जिसमें कई नेताओं के उलझने का संकट पैदा हुआ।

3- भाजपा नेता और पूर्व पार्षद ने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि वे बार बार उदयपुर आते और राजनीतिक दखल देते हैं।

4- पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें दस साल पहले कटारिया (तब शहर विधायक) का विरोध बताया गया था।

5- विरोधी खेमे को जवाब देते हुए राज्यपाल कटारिया ने हाल ही में अपना पक्ष रखा। पत्रकारों से रूबरू होकर अपने कामकाज के बारे में बात रखकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया।

6- भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी चंचल अग्रवाल का एक ऑडियो वायरल हुआ, जो 6 माह पहले का है। उसमें चालान के विवाद में पुलिसकर्मी को धमकाने की बात आई थी।

7- सबसे पहले 5 जून 2025 को घंटाघर थाने में पूर्व पार्षद महिला ने भाजपा नेता के खिलाफ बलात्कार के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इसे लेकर सीआई और एसपी में भी बिगड़ गई थी।