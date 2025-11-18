UDA की प्लॉट योजनाओं में 1109 भूखंडों पर आए 43170 आवेदन, जानें कब से शुरू होगी संशोधन की सुविधा

Udaipur Housing Schemes: उदयपुर में आवास का सपना देखने वालों का उत्साह इस बार यूडीए की प्लॉट योजनाओं में दिया। 1109 भूखंडों के लिए 43 हजार से ज्यादा आवेदन आए। यूडीए की तीन प्लॉट योजनाओं की अंतिम तारीख सोमवार को पूरी हो गई। इनमें 43170 आवेदन प्राप्त हुए अब विभाग ने लॉटरी की तकनीकी तैयारी शुरू कर दी है जो एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।