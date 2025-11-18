UDA की प्लॉट योजनाओं में 1109 भूखंडों पर आए 43170 आवेदन, जानें कब से शुरू होगी संशोधन की सुविधा

प्रतीकात्मक तस्वीर : पत्रिका
Udaipur Housing Schemes: उदयपुर में आवास का सपना देखने वालों का उत्साह इस बार यूडीए की प्लॉट योजनाओं में दिया। 1109 भूखंडों के लिए 43 हजार से ज्यादा आवेदन आए। यूडीए की तीन प्लॉट योजनाओं की अंतिम तारीख सोमवार को पूरी हो गई। इनमें 43170 आवेदन प्राप्त हुए अब विभाग ने लॉटरी की तकनीकी तैयारी शुरू कर दी है जो एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि आवेदनकर्ता 23 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसमें नाम, आधार नंबर, आय श्रेणी, इन तीन विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। बाकी सभी गलतियों को विभागीय पोर्टल पर लॉगिन कर ठीक किया जा सकता है। यह सुविधा 18 से 23 नवंबर तक सक्रिय रहेगी।
योजना - भूखंड - आवेदन
साउथ एक्सटेंशन - 550 - 27950
उद्यम विहार योजना कलड़वास - 311 - 9500
नांदेश्वर योजना - 248 - 5720
कुल - 1109 - 43170
