उदयपुरवासियों की प्यास बुझने की आस: जयसमंद से ज्यादा पानी लाने पर बन सकती है सहमति, 12 नवंबर को होगी बड़ी बैठक

जुलाई 2023 में संघर्ष समिति और जिले के विशेषाधिकारी से मांग की गई कि जयसमंद का पानी उदयपुर न ले जाया जाए और ऐसा न होने पर 2 अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। उस समय की घटना का मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा था।

सितंबर 2022 में संभागीय आयुक्त कार्यालय में तत्कालीन पीएचईडी राज्यमंत्री अर्जुन बामनिया की मौजूदगी में बैठक हुई थी। जयसमंद क्षेत्र के 93 और कुराबड़ के 12 गांवों के लिए पानी आरक्षित करने पर चर्चा हुई। तब तक प्रोजेक्ट अस्थाई रूप से बंद रहा।