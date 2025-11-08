उदयपुर में घर का सपना अब और करीब: यूडीए ने आवास योजनाओं की आवेदन तिथि 10 दिन बढ़ाई, 30 हजार एप्लीकेशन जमा

यूडीए अधिकारियों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ई-लॉटरी प्रणाली से भूखंडों का आवंटन होगा। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों सुनिश्चित होंगी। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की हर नागरिक को आवास की मंशा के अनुरूप ये योजनाएं शहर के संतुलित और नियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।