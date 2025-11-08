Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर में घर का सपना अब और करीब: यूडीए ने आवास योजनाओं की आवेदन तिथि 10 दिन बढ़ाई, 30 हजार एप्लीकेशन जमा

उदयपुर में घर का सपना अब और करीब हो गया है। यूडीए की तीन आवासीय योजनाओं साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए, कलड़वास उद्यम विहार और नोहरा नांदेश्वर एनक्लेव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। अब तक 30 हजार आवेदन मिले हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 7 से बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी गई है।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 08, 2025

Udaipur Development Authority

उदयपुर में आवास योजना (फोटो-एआई)

Udaipur: उदयपुर शहर में अपने घर का सपना अब और करीब दिख रहा है। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की तीन नई आवासीय योजनाएं साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए, कलड़वास उद्यम विहार और नोहरा नांदेश्वर एनक्लेव को लेकर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है।

बता दें कि सबसे लोकप्रिय साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए है। जहां 550 भूखंडों के लिए 17 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। तीनों योजनाओं में 30 हजार आवेदन जमा हो चुके। बढ़ती मांग को देखते हुए आयुक्त ने आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर से बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है।

ई-लॉटरी से होगा आवंटन, पारदर्शिता पर जोर

यूडीए अधिकारियों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ई-लॉटरी प्रणाली से भूखंडों का आवंटन होगा। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों सुनिश्चित होंगी। अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की हर नागरिक को आवास की मंशा के अनुरूप ये योजनाएं शहर के संतुलित और नियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

तीन योजनाएं 1109 भूखंडों पर नजर

-साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए में कुल भूखंड 550, आवेदन प्राप्त हुए 17000
-कलड़वास उद्यम विहार में कुल भूखंड 311, आवेदन प्राप्त हुए 10000
-नोहरा नांदेश्वर एनक्लेव में कुल भूखंड 248, आवेदन प्राप्त हुए 3000

लोगों का उत्साह हमारी योजनाओं पर विश्वास दर्शाता है। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग के नागरिक को सुलभ, सुरक्षित और नियोजित आवास उपलब्ध हो।
-राहुल जैन, आयुक्त यूडीए

