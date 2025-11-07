Big Action: राजस्थान के इस जिले में गरजी 10 JCB मशीनें, 52 घर ध्वस्त, 110 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त



भूखंड खरीदते समय दस्तावेज की वैधता अवश्य जांच लें। सरकारी या प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर बेचने वाले अनधिकृत व्यक्तियों से सावधान रहें। यूडीए की ओर से भविष्य में भी ऐसे सभी अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान जिस मकान में परिवार रह रहे थे, हमने एक को भी नहीं हटाया, उनसे कागज मांगे हैं।

-राहुल जैन, आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण