उदयपुर

उदयपुर: लिफ्ट लेना बना मौत का सबब! बस से टक्कर में महिला गार्ड की दर्दनाक मौत, परिजनों का आक्रोश

उदयपुर जिले में लिफ्ट लेना एक महिला गार्ड के लिए जान का काल बन गई। लिफ्ट लेकर जा रही महिला और देने वाला युवक दोनों सड़क हादसे में घायल हो गए। वहीं, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Udaipur News
मृतक महिला और परिजन (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में बलीचा बाइपास पर पांच दिन पहले बस की टक्कर से घायल हुई बाइक सवार महिला की बुधवार को मौत हो गई। महिला एमबी हॉस्पिटल में बतौर गार्ड कार्यरत थी। बाइक चालक युवक उपचाररत है। हादसे के बाद परिजनों ने मुर्दाघर के बाहर जमकर हंगामा किया।


थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने बताया कि 29 अगस्त को शाम 6 बजे बलीचा बाइपास पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार से आ रही निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल धोइंदा राजसमंद हाल बलीचा निवासी ममता (30) पत्नी कैलाशचंद्र बोड़ की मौत हो गई।

एमबी अस्पताल में कार्यरत थी महिला


ममता एमबी हॉस्पिटल में बतौर सुरक्षाकर्मी कार्यरत थी। वह आलू फैक्ट्री क्षेत्र निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद हारुन के साथ लिफ्ट लेकर घर जा रही थी। बलीचा के पास एक ट्रैवेल्स बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बुधवार को ममता की मौत हो गई। युवक मोहम्मद आसिफ उपचाररत है। इधर, पुलिस ने समझाइश के बाद पोस्टमॉर्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।


परिजनों में रहा आक्रोश


महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। महिला के भाई और चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाने में कार्यरत कांस्टेबल रामप्रसाद ने बताया कि हादसे के बाद भी पुलिस ने बस को जब्त नहीं किया। कई बार थाने में गुहार लगाने के बावजूद एक दिन पहले रिपोर्ट ली गई। कहा कि बहन के दोनों बेटों को संविदा पर नौकरी दी जाए।


युवक से लिफ्ट ली थी महिला ने


पुलिस ने बताया कि महिला रोज की तरह 29 अगस्त को एमबी हॉस्पिटल में ड्यूटी के बाद घर जाने के लिए निकली थी। उसने कोर्ट चौराहा पर बाइक सवार युवक मोहम्मद आसिफ से लिफ्ट ली थी। दोनों गोवर्धन विलास होते हुए बलीचा जा रहे थे। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए और फिर महिला ने दम तोड़ दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर: लिफ्ट लेना बना मौत का सबब! बस से टक्कर में महिला गार्ड की दर्दनाक मौत, परिजनों का आक्रोश

