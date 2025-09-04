उदयपुर: लिफ्ट लेना बना मौत का सबब! बस से टक्कर में महिला गार्ड की दर्दनाक मौत, परिजनों का आक्रोश



ममता एमबी हॉस्पिटल में बतौर सुरक्षाकर्मी कार्यरत थी। वह आलू फैक्ट्री क्षेत्र निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद हारुन के साथ लिफ्ट लेकर घर जा रही थी। बलीचा के पास एक ट्रैवेल्स बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बुधवार को ममता की मौत हो गई। युवक मोहम्मद आसिफ उपचाररत है। इधर, पुलिस ने समझाइश के बाद पोस्टमॉर्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।