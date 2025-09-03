राजस्थान में बिजलीकर्मी का दुबई कनेक्शन, ढाई साल से ऑनलाइन सट्टा और अफसरों की मिलीभगत? जानें पूरा मामला



निगम सूत्रों के अनुसार, आरोपी नवल किशोर साल 2008 से निगम में बतौर टेक्निशियन कार्यरत है। वह बड़गांव एईएन कार्यालय में ही नियुक्त रहा है। निगमकर्मियों ने बताया कि आरोपी अफसरों की शह से ही अब तक निगम में सेवारत है। करीब ढाई साल से खेल कर रहा है, जिसमें वह महीनेभर में आकर साइन करता है। वह अलग अलग बहानों से छुट्टी लेता है। बिना अनुमति के भी वह विदेश जाता रहा है।