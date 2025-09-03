Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान में बिजलीकर्मी का दुबई कनेक्शन, ढाई साल से ऑनलाइन सट्टा और अफसरों की मिलीभगत? जानें पूरा मामला

उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। मास्टरमाइंड डिस्कॉम कर्मचारी नवल किशोर शर्मा निकला, जो ढाई साल से दुबई से सट्टा चला रहा था। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, जबकि नवल अब भी फरार है।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 03, 2025

Rajasthan Udaipur electricity worker
बिजलीकर्मी निकला सट्टेबाज (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: पुलिस की स्पेशल टीम और अंबामाता थाना पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश किया था। खास बात ये कि सट्टे के नेटवर्क का मास्टरमाइंड बिजली निगम का कर्मचारी निकला। वह करीब ढाई साल से नियमित नौकरी के बजाय दुबई से सट्टा चला रहा है। लगातार गैर हाजिर कर्मचारी के प्रति भी अफसरों की सहानुभूति होना भी सभी को चौंका रहा है।


पुलिस कार्रवाई में नामजद हुआ नवरत्न कॉम्पलेक्स निवासी नवल किशोर शर्मा डिस्कॉम के बड़गांव एईएन कार्यालय में तकनीकी सहायक पद पर नियुक्त है। करीब ढाई साल से कार्यालय में उसकी सेवाएं अनियमित है।

ये भी पढ़ें

उदयपुर: रिश्वत मांगने वाले बाबू को 3 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना, जानें पूरा मामला
उदयपुर
Udaipur Clerk Sunil Malot


पुलिस ने मारा था छापा


गौरतलब है कि अंबामाता थाना पुलिस क्षेत्र के देवाली नीमचखेड़ा क्षेत्र स्थित मकान में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के कारोबार पर छापा मारा गया था। आरोपी देवाली नीमचखेड़ा निवासी मयंक सिंह रत्नावत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बांसवाड़ा निवासी अर्पित सिंह चौहान और नवरत्न कॉम्पलेक्स निवासी नवल किशोर शर्मा उर्फ मेडी को भी नामजद किया था।


अर्पित सिंह को भी दबोच लिया गया, जबकि दुबई में बैठा नवल किशोर पुलिस की पहुंच से बाहर है। इस संबंध में नवल किशोर के अधिकारी एईएन से बात की तो वह जवाब देने से बचते रहे।


वेबसाइट से चल रहा सट्टे का खेल


गिरफ्तार आरोपी मयंक सिंह रत्नावत ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बांसवाड़ा निवासी अर्पित सिंह चौहान और नवरत्न कॉपलेक्स निवासी नवल किशोर शर्मा उर्फ मेडी के साथ मिलकर डायमंड एक्सचेंज नामक वेबसाइट से क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों पर ऑनलाइन बेटिंग कराता है। हारने वालों से मिली राशि का 50 प्रतिशत मयंक सिंह और उसके साथी रखते। बाकी नवल किशोर शर्मा को देते।


छुट्टी के अलग-अलग बहाने


निगम सूत्रों के अनुसार, आरोपी नवल किशोर साल 2008 से निगम में बतौर टेक्निशियन कार्यरत है। वह बड़गांव एईएन कार्यालय में ही नियुक्त रहा है। निगमकर्मियों ने बताया कि आरोपी अफसरों की शह से ही अब तक निगम में सेवारत है। करीब ढाई साल से खेल कर रहा है, जिसमें वह महीनेभर में आकर साइन करता है। वह अलग अलग बहानों से छुट्टी लेता है। बिना अनुमति के भी वह विदेश जाता रहा है।


संबंधित कर्मचारी बड़गांव एईएन कार्यालय में नियुक्त है। उसके छुट्टी के लिए आवेदन करने की जानकारी है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की जानकारी नहीं। वह गैर हाजिर है तो वेतन नहीं बनेगा। नामजद हुआ है तो डिस्कॉम मुख्यालय को सूचित किया जाएगा। नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।
-केआर मीणा, एसई, उदयपुर सर्कल

ये भी पढ़ें

Sarjana Dam: 26 साल में 11वीं बार फिर छलका राजस्थान का सबसे लंबा सरजणा बांध, खुशी से झूम उठे लोग
उदयपुर
Udaipur News Sarjana Dam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में बिजलीकर्मी का दुबई कनेक्शन, ढाई साल से ऑनलाइन सट्टा और अफसरों की मिलीभगत? जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट