Sarjana Dam: 26 साल में 11वीं बार फिर छलका राजस्थान का सबसे लंबा सरजणा बांध, खुशी से झूम उठे लोग

वल्लभनगर: उदयपुर क्षेत्र में मानसून मेहरबान होने के बाद पानी की आवक लगातार होने से राज्य की सबसे लंबी रपट वाला सरजणा बांध शुक्रवार रात को छलक गया। जैसे-जैसे जानकारी मिलती रही, लोग पहुंचते रहे।
उदयसागर के गेट 8 फीट तक खोलने से सरजणा बांध में पानी की लगातार आवक होने से रपट चल पड़ी। बड़गांव बांध में जाते पानी को देखते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। बांध की कुल भराव क्षमता 20 फीट के करीब है, लेकिन बांध के साढ़े उन्नीस फीट होते ही इसकी रपट से चादर चलने लग जाती है।
बांध छलकने पर शनिवार को नवानिया, रुण्डेडा और वल्लभनगर के किसानों सहित लोगों ने पूजा की। बांध के छलकने के साथ ही रणछोडपुरा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय की ओर से जनहित को देखते हुए ग्रामीणों को नदी, पुलिया और डूब क्षेत्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है। बांध से वल्लभनगर, नवानिया, रुंडेडा, कीकावास, नेतावाला, धमानिया सहित गांवों के किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। बांध में पानी की भराव क्षमता 1076 एमसीएफटी है।
वल्लभनगर बांध की रपट चलने के बाद इस बांध का पानी बेड़च नदी के माध्यम से मोरजई, बड़गांव बांध में जाता है। बड़गांव बांध के भरने से चित्तौड़गढ़ जिले के कई गांवों को नहरों से सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी।
इससे चित्तौड़गढ़ जिले के वासी वल्लभनगर और बड़गांव बांध के भरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़गांव मोरजाई बांध का फैलाव उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है, लेकिन इसका समस्त नियंत्रण चित्तौड़गढ़ जिले के अधीन आता है।
सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अर्जुन सिंह गुर्जर ने बताया कि 26 साल में बांध 11वीं बार ओवरफ्लो हुआ है। पिछले साल यह बांध 9 सितंबर क़ो ओवरफ्लो हुआ था। इस बार 10 दिन पहले यह सौगात मिली।
पिछले दिनों सक्रिय हुए मानसून के तहत जिले में बरसात का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। हालांकि, शुक्रवार की तुलना में शनिवार को बरसात कम हुई। शहर और आसपास के क्षेत्र में खंड वर्षा में ही दिन बीत गया।
उदयपुर क्षेत्र में अब तक 474.75 मिमी बरसात हो चुकी है। शहर में सुबह से बादलों का डेरा था, लेकिन दोपहर तक बरसात नहीं हुई। इस बीच शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा का क्रम चला। दोपहर बाद करीब आधे घंटे के लिए मध्यम तेज बरसात हुई।
बरसात के साथ ही तापमान में भी उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। बरसात के साथ ही धूप की आवाजाही के चलते तापमान में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 24.6 डिग्री दर्ज किया गया।