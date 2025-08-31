Sarjana Dam: 26 साल में 11वीं बार फिर छलका राजस्थान का सबसे लंबा सरजणा बांध, खुशी से झूम उठे लोग



बांध छलकने पर शनिवार को नवानिया, रुण्डेडा और वल्लभनगर के किसानों सहित लोगों ने पूजा की। बांध के छलकने के साथ ही रणछोडपुरा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय की ओर से जनहित को देखते हुए ग्रामीणों को नदी, पुलिया और डूब क्षेत्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है। बांध से वल्लभनगर, नवानिया, रुंडेडा, कीकावास, नेतावाला, धमानिया सहित गांवों के किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। बांध में पानी की भराव क्षमता 1076 एमसीएफटी है।