Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Sarjana Dam: 26 साल में 11वीं बार फिर छलका राजस्थान का सबसे लंबा सरजणा बांध, खुशी से झूम उठे लोग

उदयपुर जिले के वल्लभनगर का सरजणा बांध छलक उठा है। 20 फीट क्षमता वाले इस बांध का पानी 19 फीट पर ही ओवरफ्लो होने लगता है। राज्य की सबसे लंबी रपट वाले इस बांध के छलकने के साथ शहर में अब तक 474.75 मिमी बरसात दर्ज हुई।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

Udaipur News Sarjana Dam
Sarjana Dam Udaipur (Patrika Photo)

वल्लभनगर: उदयपुर क्षेत्र में मानसून मेहरबान होने के बाद पानी की आवक लगातार होने से राज्य की सबसे लंबी रपट वाला सरजणा बांध शुक्रवार रात को छलक गया। जैसे-जैसे जानकारी मिलती रही, लोग पहुंचते रहे।


उदयसागर के गेट 8 फीट तक खोलने से सरजणा बांध में पानी की लगातार आवक होने से रपट चल पड़ी। बड़गांव बांध में जाते पानी को देखते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। बांध की कुल भराव क्षमता 20 फीट के करीब है, लेकिन बांध के साढ़े उन्नीस फीट होते ही इसकी रपट से चादर चलने लग जाती है।

ये भी पढ़ें

रामदेवरा में डिप्टी सीएम दीया कुमारी का बड़ा एलान, हजारों महिला-पुरुष को मिलेगा ये बड़ा फायदा, जानिए क्या?
जैसलमेर
Jaisalmer Ramdevra Deputy Chief Minister Diya Kumari


किसानों सहित लोगों ने की पूजा


बांध छलकने पर शनिवार को नवानिया, रुण्डेडा और वल्लभनगर के किसानों सहित लोगों ने पूजा की। बांध के छलकने के साथ ही रणछोडपुरा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय की ओर से जनहित को देखते हुए ग्रामीणों को नदी, पुलिया और डूब क्षेत्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है। बांध से वल्लभनगर, नवानिया, रुंडेडा, कीकावास, नेतावाला, धमानिया सहित गांवों के किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। बांध में पानी की भराव क्षमता 1076 एमसीएफटी है।


कई गांवों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा


वल्लभनगर बांध की रपट चलने के बाद इस बांध का पानी बेड़च नदी के माध्यम से मोरजई, बड़गांव बांध में जाता है। बड़गांव बांध के भरने से चित्तौड़गढ़ जिले के कई गांवों को नहरों से सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी।


इससे चित्तौड़गढ़ जिले के वासी वल्लभनगर और बड़गांव बांध के भरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़गांव मोरजाई बांध का फैलाव उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है, लेकिन इसका समस्त नियंत्रण चित्तौड़गढ़ जिले के अधीन आता है।


26 साल में 11वीं बार छलका सरजणा


सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अर्जुन सिंह गुर्जर ने बताया कि 26 साल में बांध 11वीं बार ओवरफ्लो हुआ है। पिछले साल यह बांध 9 सितंबर क़ो ओवरफ्लो हुआ था। इस बार 10 दिन पहले यह सौगात मिली।


बारिश में छाते का सहारा


पिछले दिनों सक्रिय हुए मानसून के तहत जिले में बरसात का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। हालांकि, शुक्रवार की तुलना में शनिवार को बरसात कम हुई। शहर और आसपास के क्षेत्र में खंड वर्षा में ही दिन बीत गया।


उदयपुर क्षेत्र में अब तक 474.75 मिमी बरसात हो चुकी है। शहर में सुबह से बादलों का डेरा था, लेकिन दोपहर तक बरसात नहीं हुई। इस बीच शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा का क्रम चला। दोपहर बाद करीब आधे घंटे के लिए मध्यम तेज बरसात हुई।


बरसात के साथ ही तापमान में भी उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। बरसात के साथ ही धूप की आवाजाही के चलते तापमान में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 24.6 डिग्री दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

कर्ज में डूबी सीकर की मंजू ने कैसे बदली अपनी और 1200 महिलाओं की जिंदगी? पढ़ें ये प्रेरणादायक कहानी
सीकर
Manju Lohia

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Sarjana Dam: 26 साल में 11वीं बार फिर छलका राजस्थान का सबसे लंबा सरजणा बांध, खुशी से झूम उठे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.