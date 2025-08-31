Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

कर्ज में डूबी सीकर की मंजू ने कैसे बदली अपनी और 1200 महिलाओं की जिंदगी? पढ़ें ये प्रेरणादायक कहानी

राजस्थान में सीकर जिले की मंजू लोहिया ने परिवारिक संकट और कर्ज से जूझते हुए सिलाई, पूजा थाली और सजावटी आइटम बनाकर पहचान बनाई। अब तक 1200 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाया।

सीकर

Arvind Rao

Aug 31, 2025

Manju Lohia
Manju Lohia (Patrika Photo)

सीकर: जब व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जो चुनौतियों का मजबूती से सामना करते हैं, उसे मंजिल जरूर मिलती है। यह कहना है कि सीकर निवासी मंजू लोहिया का। हुनर के दम पर सीकर, चूरू और झुंझुनूं के साथ जयपुर जिले में पहचान बनाने वाली मंजू की कहानी संघर्ष भरी है।


मंजू ने बताया कि वे शादी के बाद कर्ज आदि पारिवारिक समस्याओं से घिर गई। एक बार तो सोचा कि इन परेशानियों से जीत पाना मुश्किल है, इसलिए जिदंगी को ही हार जाते हैं। लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि यदि भगवान ने जिदंगी हारने के लिए नहीं दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान बनेगा निवेश और शहरी विकास का हब, जयपुर में हाईटेक-आईटी सिटी प्रस्तावित, भिवाड़ी होगा नया गुरुग्राम
जयपुर
Chief Secretary Sudhanshu Pant


इसलिए मैंने जीवन का मूल मंत्र बनाया कि हार के आगे जीत भी है। परिवार की आर्थिक मजबूती के लिए सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। गर्मी में ऑफ सीजन को देखते हुए फिर सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके।


हर महिला बने आत्मनिर्भर


लोहिया ने बताया कि हर महिला आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वे अब तक 1200 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दिला चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को सस्ता लोन भी दिया जा रहा है। यदि आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट हो तो खुद आर्थिक तरक्की की राहें आसानी से खोल सकती हैं।


सिलाई और पूजा थाली ने दिलाई पहचान


मंजू ने बताया कि ट्यूशन छोड़कर पहले खुद सिलाई का काम सीखा। इसके बाद सीकर में प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया। 1990 से लेकर 1995 तक पांच से सात बैच रोजाना चलते थे। इसके बाद राखी, भगवान की पोषाक, पूजा की थाली, सजावटी घर सामग्री और गिफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। इन उत्पादों के जरिये पूरे राजस्थान में पहचान मिली। जब खुद को सफलता मिली तो दूसरी महिलाओं को भी यह हुनर सिखाया।


सीखते जाओ और सिखाते भी जाओ


हुनर के दम पर परिवार की आर्थिक स्थिति को संबल देने वाली लोहिया ने बताया कि जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं होता है। इसलिए पहले खुद सीखते जाओ और दूसरे लोगों को भी सिखाते जाओ। उन्होंने बताया कि यदि उस समय हिम्मत नहीं करती तो शायद पूरा परिवार टूट चुका होता था।

ये भी पढ़ें

Women Safety: राजस्थान में महिलाओं की पीड़ा का काला सच, घरेलू हिंसा से कराहता जयपुर, आंकड़े देख दहल जाएगा दिल
जयपुर
Rajasthan Women Safety

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 12:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / कर्ज में डूबी सीकर की मंजू ने कैसे बदली अपनी और 1200 महिलाओं की जिंदगी? पढ़ें ये प्रेरणादायक कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.