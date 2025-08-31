कर्ज में डूबी सीकर की मंजू ने कैसे बदली अपनी और 1200 महिलाओं की जिंदगी? पढ़ें ये प्रेरणादायक कहानी



मंजू ने बताया कि ट्यूशन छोड़कर पहले खुद सिलाई का काम सीखा। इसके बाद सीकर में प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया। 1990 से लेकर 1995 तक पांच से सात बैच रोजाना चलते थे। इसके बाद राखी, भगवान की पोषाक, पूजा की थाली, सजावटी घर सामग्री और गिफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। इन उत्पादों के जरिये पूरे राजस्थान में पहचान मिली। जब खुद को सफलता मिली तो दूसरी महिलाओं को भी यह हुनर सिखाया।