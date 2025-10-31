Rape News: दस साल की बच्ची से पिता और दो लड़कों ने किया कई बार किया रेप, पिता अरेस्ट, दोनों बाल अपचारी भी डिटेन

इस बीच बच्ची घर से चली गई। उसके बाद गांव के ही दो किशोरों ने दोस्ती के बहाने उसे अपने साथ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इस बीच बच्ची की दादी ने उसके लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बिना समय गवाएं तलाश शुरू कर दी और चौबीस घंटे में ही सुनसान इलाके से बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उसके बयान दर्ज करने के साथ ही उसके पिता को भी अरेस्ट कर लिया। साथ ही दोनों किशोरों को भी डिटेन कर लिया गया है।