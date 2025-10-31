Rape News: दस साल की बच्ची से पिता और दो लड़कों ने किया कई बार किया रेप, पिता अरेस्ट, दोनों बाल अपचारी भी डिटेन

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले से बडी खबर है। जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाली एक आदिवासी बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता को अरेस्ट कर लिया गया है, वहीं दो अन्य किशोर भी नामजद हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। बच्ची कुछ दिन से लापता थी, उसकी दादी और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। बाद में वह रोती हुई मिली। उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, वह बेहद डरी हुई है।
बच्ची की दादी ने पुलिस को कि बच्ची के पिता दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं और लंबी छुट्टियां पड़ने पर कुछ दिन के लिए गांव आते हैं। इस बार दिवाली और उससे पहले नवरात्रि पर ऐसा हुआ। पिता घर आए थे। बच्ची का कहना है कि नवरात्रि में पिता ने दो से तीन बार रेप किया और धमकाया। उसके बाद दिवाली की छुट्टियों के दौरान भी ऐसा ही किया। पिता ने धमकाया कि दादी को या परिवार के किसी भी सदस्य को पता लगा तो बेटी को सजा मिलेगी।
इस बीच बच्ची घर से चली गई। उसके बाद गांव के ही दो किशोरों ने दोस्ती के बहाने उसे अपने साथ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इस बीच बच्ची की दादी ने उसके लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बिना समय गवाएं तलाश शुरू कर दी और चौबीस घंटे में ही सुनसान इलाके से बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उसके बयान दर्ज करने के साथ ही उसके पिता को भी अरेस्ट कर लिया। साथ ही दोनों किशोरों को भी डिटेन कर लिया गया है।
