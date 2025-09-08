उदयसागर बांध के गेट 5 फीट खोले, सरजणा पर डेढ़ फीट की चादर, फसलों को नुकसान



सीसारमा से भी लगातार पानी की आवक होने से उदयसागर बांध के गेट 5 फीट तक खोले हैं। उदयसागर बांध के गेट 7 फीट तक खोले जा सकते हैं। यदि गेट रात में 7 फीट तक खोले जाते है तो वल्लभनगर बाईपास से होकर रूपावली पुलिया, धमानिया और तारावट गांव के बीच का संपर्क बाधित हो सकता है।