उदयपुर

उदयपुर में तेज बारिश: निजी-सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित, निचले इलाकों में जलभराव

उदयपुर में देर रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक तेज बारिश हुई। कभी मूसलाधार तो कभी मध्यम बारिश से सड़के जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। स्कूलों में अवकाश घोषित। प्रशासन ने पानी भरे क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 06, 2025

Heavy rain in Udaipur
Play video
Heavy rain in Udaipur (Patrika Photo)

उदयपुर: शनिवार देर रात से शुरू हुई तेज बरसात ने शहर की रफ्तार थाम दी। रात करीब 2 बजे से सुबह 9 बजे तक कभी मूसलाधार तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश होती रही। लगातार बरसात से निचले इलाकों में जलभराव हो गया और कई प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा।


सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को परेशानी हुई। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलसुबह ही आदेश जारी कर शनिवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया।

Bisalpur Dam: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, सीजन में पहली बार खोले बीसलपुर बांध के इतने गेट
टोंक
Bisalpur-Dam-2


उधर, बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव के कारण आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहन बंद हो गए और बाजारों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें और सतर्क रहें।


दिनभर की गर्मी और उमस शाम को आधे घंटे में धुली


उदयपुर शहर में शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे तेज बरसात हुई। शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब आधे घंटे तक हुई तेज बरसात ने दिनभर की गर्मी और उमस को धो दिया। दो दिन सूखे बीतने के बाद हुई बरसात से एक बार फिर मानसून की सक्रियता जारी रहने की उम्मीद बंधी है।


शुक्रवार को दिन की शुरुआत तेज गर्मी से हुई थी। दिनभर धूप खिली रही, जिससे गर्मी और उमस भरे वातावरण ने सभी को आहत किया। शाम 5 बजे तक भी धूप का असर बना हुआ था। इसके बाद अचानक बादलों की दस्तक हुई। पहले शहर के आसपास पहाड़ियों पर बरसात गिरी।


ऐसे में कुछ देर के लिए पहाड़ियां ओझल हो गई। इसके बाद बरसात के दौर ने शहर की तरफ रुख किया। शाम 5.30 बजे हवाओं के साथ गिरी तेज बौछारों ने शहर की सड़कों को तर कर दिया। इसके बाद भी बूंदाबांदी का क्रम खंडवर्षा के रूप में चलता रहा। दोपहर की तुलना में शाम तक तापमान में करीब 5 डिग्री का अंतर आ गया।


दिनांक-अधिकतम तापमान-न्यूनतम तापमान


5 सितंबर-32.4-24.5
4 सितंबर-26.6-23.6
3 सितंबर-32.1-24.4
2 सितंबर-32.2-23.8
1 सितंबर-29.0-24.8

Weather Alert : दक्षिणी राजस्थान में भारी, अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट, आज थोड़ी देर में इन 16 जिलों में बारिश का अनुमान
जयपुर
Southern Rajasthan heavy and very heavy rainfall IMD Red alert in a short while these 13 districts Rain expected

