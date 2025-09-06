उदयपुर में तेज बारिश: निजी-सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित, निचले इलाकों में जलभराव

उदयपुर: शनिवार देर रात से शुरू हुई तेज बरसात ने शहर की रफ्तार थाम दी। रात करीब 2 बजे से सुबह 9 बजे तक कभी मूसलाधार तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश होती रही। लगातार बरसात से निचले इलाकों में जलभराव हो गया और कई प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा।
सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को परेशानी हुई। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलसुबह ही आदेश जारी कर शनिवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया।
उधर, बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव के कारण आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह वाहन बंद हो गए और बाजारों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें और सतर्क रहें।
उदयपुर शहर में शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे तेज बरसात हुई। शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब आधे घंटे तक हुई तेज बरसात ने दिनभर की गर्मी और उमस को धो दिया। दो दिन सूखे बीतने के बाद हुई बरसात से एक बार फिर मानसून की सक्रियता जारी रहने की उम्मीद बंधी है।
शुक्रवार को दिन की शुरुआत तेज गर्मी से हुई थी। दिनभर धूप खिली रही, जिससे गर्मी और उमस भरे वातावरण ने सभी को आहत किया। शाम 5 बजे तक भी धूप का असर बना हुआ था। इसके बाद अचानक बादलों की दस्तक हुई। पहले शहर के आसपास पहाड़ियों पर बरसात गिरी।
ऐसे में कुछ देर के लिए पहाड़ियां ओझल हो गई। इसके बाद बरसात के दौर ने शहर की तरफ रुख किया। शाम 5.30 बजे हवाओं के साथ गिरी तेज बौछारों ने शहर की सड़कों को तर कर दिया। इसके बाद भी बूंदाबांदी का क्रम खंडवर्षा के रूप में चलता रहा। दोपहर की तुलना में शाम तक तापमान में करीब 5 डिग्री का अंतर आ गया।
5 सितंबर-32.4-24.5
4 सितंबर-26.6-23.6
3 सितंबर-32.1-24.4
2 सितंबर-32.2-23.8
1 सितंबर-29.0-24.8