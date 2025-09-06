Weather Alert : दक्षिणी राजस्थान में भारी, अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट, आज थोड़ी देर में इन 16 जिलों में बारिश का अनुमान

Weather Alert : भाद्रपद मास में जयपुर सहित अलग-अलग जिलों में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 6 सितम्बर को सुबह 7.30 बजे 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार थोड़ी देर में पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, सीकर, बूंदी, बारा, कोटा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।