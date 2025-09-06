Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert : दक्षिणी राजस्थान में भारी, अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट, आज थोड़ी देर में इन 16 जिलों में बारिश का अनुमान

Weather Alert : जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज 6 सितम्बर को 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 06, 2025

Southern Rajasthan heavy and very heavy rainfall IMD Red alert in a short while these 13 districts Rain expected
जयपुर के अजमेरी गेट, जेएलएन मार्ग पर बारिश का दृश्य। फोटो - रघुवीर सिंह

Weather Alert : भाद्रपद मास में जयपुर सहित अलग-अलग जिलों में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 6 सितम्बर को सुबह 7.30 बजे 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार थोड़ी देर में पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, सीकर, बूंदी, बारा, कोटा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

राजस्थान के दक्षिणी भागों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी भागों में भारी से अधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार दोपहर तीव्र होकर वेल मार्क लो में बदल चुका है। इसके आगामी 30 घंटों में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।

आगामी तीन से चार दिन भारी, अतिभारी बारिश की संभावना

इसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी तीन से चार दिन भारी, अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी तीन से चार दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

जयपुर में एक इंच से अधिक बारिश दर्ज

भाद्रपद मास में जयपुर सहित अलग-अलग जिलों में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मानसून की भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी-नाले उफान पर है। इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शुक्रवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, अजमेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। जयपुर में भी एक इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। हल्की बारिश का दौर सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। इससे मौसम सुहावना नजर आया।

कहां कितनी बारिश दर्ज

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 26.3, अजमेर में 53.9, चित्तौड़गढ़ में 56, पिलानी में 20.2, सीकर में 24, बीकानेर में 7.8, प्रतापगढ़ में 13, जालौर में 15, डूंगरपुर में 13.5, चूरू में 10 सहित अन्य एक दर्जन जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई।

जयपुर के अजमेरी गेट, जेएलएन मार्ग पर बारिश। फोटो : रघुवीर सिंह

जयपुर में रिमझिम बारिश ​की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आज 6 सितम्बर जयपुर में रिमझिम बारिश ​होने की संभावना है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

Published on:

06 Sept 2025 07:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert : दक्षिणी राजस्थान में भारी, अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट, आज थोड़ी देर में इन 16 जिलों में बारिश का अनुमान

