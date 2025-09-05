राजस्थान के 25 हजार शिक्षकों का शिक्षक दिवस रहा फीका, इस बार नहीं मिला वेतन, टीचर मायूस, जानें वजह

Teachers Day : राजस्थान ने इस बार पंचायती राज के अधीन लगे पीडी (प्री पे-मैनेजर) कार्मिकों को वित्त विभाग के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आइएफएमएस 3.0) पर बगैर किसी तैयारी शिफ्ट करने से इस महीने की तनख्वाह अटक गई है। जोधपुर जिले में ही 800 से अधिक पीडी कार्मिक है। प्रदेश में लगभग 25 हजार पीडी कार्मिक है। यह सिस्टम ऑनलाइन है। पीडी कार्मिकों का डाटा की आइएफएमएस 3.0 सर्वर में गड़बड़ी और एक साथ इतने डाटा की मैपिंग में समय लगने की वजह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में उनका वेतन बिल नहीं बन पाया है, जिससे उनका वेतन तैयार नहीं हो पाया। अब तक पीडी कार्मिकों को प्री पे-मैनेजर से मिलता था। इसमें शिक्षक, प्रबोधक, पैरा टीचर सहित अन्य शामिल है।