जोधपुर

सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, राहत देने वाला यह सिस्टम होगा लागू

मेडिकल रिलीफ सोसायटी की संयुक्त बैठक में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण निर्णय

Google source verification

जोधपुर

image

Avinash Kewaliya

Jan 25, 2026

मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बैठक में मौजूद जनप्रतिनि​धि और अ​धिकारी।

जोधपुर. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के काउंसिल हॉल में रविवार को मथुरादास माथुर चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं उम्मेद चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसायटी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह ने की। इस अवसर पर अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यक वित्तीय प्रबंधों से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन में आइटी आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, रोगियों की ऑनलाइन केस-हिस्ट्री, ऑनलाइन रेफरल प्रणाली, कॉल सेंटर तथा पब्लिक मोबाइल ऐप आधारित अपॉइंटमेंट सुविधा की स्थापना को लेकर कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। साथ ही डिजिटल सिस्टम की स्थापना के लिए तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर सहमति बनी। बैठक में सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बी.एस. जोधा सहित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं आमंत्रित सदस्यगण उपस्थित रहे। ऑनलाइन सिस्टम को लेकर राजस्थान पत्रिका मुद्दा उठा रहा है।

कमियों पर रिपोर्ट मांगी

संभागीय आयुक्त ने बैठक के दौरान डिजिटल हेल्थ मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध अधोसंरचना, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बिजली बैकअप, सर्वर व्यवस्था, डेटा सुरक्षा एवं मरीज सेवा से जुड़ी सभी कमियों की विस्तृत सूची तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। ताकि समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पताल में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करेगा तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

