सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, राहत देने वाला यह सिस्टम होगा लागू

बैठक में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन में आइटी आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, रोगियों की ऑनलाइन केस-हिस्ट्री, ऑनलाइन रेफरल प्रणाली, कॉल सेंटर तथा पब्लिक मोबाइल ऐप आधारित अपॉइंटमेंट सुविधा की स्थापना को लेकर कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। साथ ही डिजिटल सिस्टम की स्थापना के लिए तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर सहमति बनी। बैठक में सूरसागर विधायक देवेन्द्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बी.एस. जोधा सहित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं आमंत्रित सदस्यगण उपस्थित रहे। ऑनलाइन सिस्टम को लेकर राजस्थान पत्रिका मुद्दा उठा रहा है।