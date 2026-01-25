Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भी पाकिस्तान को नहीं भेजी जाएगी मिठाई, BSF को स्पष्ट निर्देश जारी

जोधपुर। भारत ने स्वतंत्रता दिवस और दिवाली के बाद अब गणतंत्र दिवस पर भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं देने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी सीमा पर मिठाई का पारंपरिक आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि मिठाई और आतंक दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। सरकार ने उलटा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अवांछनीय गतिविधि को रोका जा सके।