स्मार्ट सिटी में पानी सप्लाई स्मार्ट नहीं, वॉलसिटी में हर दिन बर्बादी

स्मार्ट सिटी ने कनेक्शन के बाद स्मार्ट मीटर लगाए तो लोगों ने बिल बचाने के फेर में छेड़छाड़ करते हुए गड़बडिय़ां कर दी तो कुछ ने अवैध कनेक्शन ले लिए। लीकेज व अल्पदाब, मीटर रीडिंग व पानी के समय को लेकर अधिकारी कभी जनता की समस्या का हल नहीं कर पाए तो जनता भी पानी के सिस्टम को नहीं समझ पाई। स्मार्ट सिटी की ओर से अभी वॉल सिटी में जरूरत के मुताबिक दो से ढाई घंटा 17 एमएलडी पानी पांतरे सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन कुछ घाटी वाले इलाके में अल्पदाब के कारण पानी की सप्लाई कम हो रही है।