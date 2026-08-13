विश्व युवा दिवस पर ‘डिग्री नहीं, कुशल युवा’ का दिया संदेश

कुंभलगढ़. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय केलवाड़ा में बुधवार को विश्व युवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ‘बदलते परिवेश में डिग्री नहीं, कुशल युवा’ विषय पर जागृति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हेड पीएलवी सत्यनारायण नागोरी ने प्रेरक गीत ‘उठो, जागो, जिंदगी संवारो जरा, युवा शक्ति अपनी जानो जरा’ की प्रस्तुति के माध्यम से युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने और उसका उपयोग समाज एवं राष्ट्रहित में करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान भूरालाल रेगर सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।