’10 करोड़’ होंगे खर्च, महाकाल नगरी में दौड़ेंगी ‘100 ई-बसें’, बनेगा डिपो

मक्सीरोड पर पुराने डिपो की जमीन पर ही करीब 21 हजार 762 वर्गमीटर क्षेत्र में ई-बस डिपो विकसित किया जाएगा। 100 ई-बस जिनमें 7 मीटर लंबी 70 बस व 9 मीटर लंबी 30 बसें एक साथ पार्क हो सकेंगी। बता दें कि पूर्व में इस स्थान पर मप्र रोजडवेज का बस डिपो संचालित होता था जिसे बाद में नगर निगम ने उज्जैन सिटी बस सर्विस लिमिटेड के ऑफिस व सिटी बस डिपो के रूप में उपयोग किया।