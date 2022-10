महाकाल में युवतियों के डांस पर फिर बवाल, परिसर ही नहीं गर्भगृह में बना डाली रील, वीडियो वायरल

यह भी पढ़ें- गंभीर लापरवाही का VIDEO : लंपी वायरस से ग्रस्त होकर मरी गायों को नदी में फेंका, बढ़ा संक्रमण का खतरा

क्या है वायरल वीडियोज में ?

महाकाल मंदिर में शूट हुए वीडियोज को सोशल मीडिया के दो अलग-अलग अकाउंट से अपलोड किया गया है। वीडियो में दिखने वाली दो अलग-अलग युवतियां महाकाल मंदिर परिसर के अलावा महाकाल के गर्भगृह में बॉलीवुड गानों पर रील्स बना रही हैं। गर्भगृह में लड़की बाबा महाकाल को जल अर्पित करते दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में I believe in this line... लाखों मिले, लेकिन कोई तुम सा न मिला...। वहीं, दूसरे वीडियो में एक युवती महाकाल मंदिर परिसर में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के सामने घूमते हुए वीडियो बना रही है। इसमें युवती नगाड़े संग ढोल बाजे गाने पर घूमती हुई दिख रही है।