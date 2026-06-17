‘शहीदों के परिवार को सौंपा जाए राम मंदिर ट्रस्ट’, कथित चंदा चोरी मामले में उज्जैन के पुजारी महासंघ ने PM से की मांग

Pujari Maha sangh letter to PM Narendra Modi: उत्तरप्रदेश के अयोध्या में स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चंदा चोरी (Ayodhya Ram Mandir Chanda Chori Case) का मुद्दा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले की चर्चा मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। कथित चंदा चोरी मामले को लेकर उज्जैन स्थित पुजारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखकर उनसे बड़ी मांग की है। संघ ने अपने पत्र में राम मंदिर ट्रस्ट की आलोचना की है और इस मुद्दे को आस्था को शर्मसार करने वाला मामला बताया है। यहीं नहीं उन्होंने यह भी पुजारी महासंघ ने पीएम से यह भी मांग की है कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को मंदिर के लिए शहीद हुए लोगों के परिवार को सौंप दिया जाए।