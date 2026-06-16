Ujjain news: ‘बाहर की दवा मत लिखना, खरीद नहीं पाऊंगा…’ रुंधे गले से बोले ‘माही’ के पापा, चेहरे पर लगे 55 टांके

डॉक्टरों की मेहनत से ही बेटी की जान बची है, लेकिन इलाज के साथ आर्थिक चिंता भी लगातार सता रही है। आंसू रोकते हुए उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बोले, आज मेरी बेटी शिकार बनी है, कल किसी और का बच्चा होगा। इन आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। आखिर कब तक लोग ऐसे हमलों का शिकार होते रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि महिदपुर तहसील के देलवाड़ी गांव में सोमवार को माही घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक आवारा श्वान ने उस पर अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस आवारा श्वान ने बेहद आक्रामक तरीके से उसके चेहरे को बुरी तरह नोंच डाला था। बच्ची को संभलने का मौका तक नहीं दिया।