महाकाल मंदिर के श्रद्धालुओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ, लाइट एंड साउंड शो के लिए अब देने होंगे पैसे

Mahakal Temple light and sound show:उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अब एक और सेवा के लिए जेब ढीली करनी होगी। महाकाल लोक संचालित लाइट एंड साउंड (लेजर) शो को मंदिर प्रबंध समिति ने तत्काल प्रभाव से सशुल्क कर दिया है। अब इस 25 मिनट के शो को देखने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए देना होगा। सात महीने तक निःशुल्क संचालन के बाद लागू हुए फैसले से भक्तों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। पहले से भस्म आरती, संध्याकालीन व शयन आरती और शीघ्र दर्शन के लिए शुल्क चुकाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह नया खर्च चर्चा का विषय बन गया है।