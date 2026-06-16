एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 155 अफसर और 723 पटवारियों के तबादले, SDM के नाम ने चौंकाया

MP Government Officer Transfer news एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी (source: patrika)
MP Government Officer Transfer:मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की तबादला सूची जारी कर दी है। इंदौर में बड़ा फेरबदल किया गया, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम एडीएम रोशन राय का है। उन्हें मैहर अपर कलेक्टर बनाया गया, तो रिंकेश वैश्य को अधिकृत अपर कलेक्टर नियुक्ति किया गया। एसडीएम के अलावा 20 से अधिक पटवारी विभिन्न जिलों से इंदौर पदस्थ किए गए।
सरकार के तबादलों से रोक हटने के बाद लंबे समय से राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की सूची का इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार देर रात को आदेश जारी हो गया, जिसमें कुल 155 अफसरों को इधर से उधर किया गया तो 723 पटवारियों के भी जिले बदले गए। माना जा रहा है कि पहली बार इतनी लंबी सूची जारी की गई है, जिसमें इंदौर को ही 20 नए पटवारी मिल गए हैं, जबकि जाने वाले की संख्या सिर्फ एक ही है। आदेश में सबसे चौंकाने वाला नाम एडीएम रोशन राय का है। उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन से लेकर पूर्व कई बड़े आयोजन का प्रोटोकॉल अच्छे से संभाला तो साफ सुथरी छवि होने की वजह से उन्हें पसंद भी किया जाता है।
इधर, एक साल पहले संभागायुक्त दीपक सिंह के आदेश के बाद से नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थ रिंकेश वैश्य अपर कलेक्टर का दायित्व संभाल रहे थे, अब उन्हें अधिकृत नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा नरेंद्र नाथ पांडे को नगर निगम से एमपीआइडीसी इंदौर का एमडी बनाया गया तो पिछले दिनों प्रमोशन से अपर कलेक्टर बने गोपाल वर्मा व राकेश मोहन त्रिपाठी का भी इंदौर से तबादला कर दिया गया।
व्यापमं के जरिए नगर निगम में भर्ती हुए तकरीबन 13 उपयंत्रियों को सालभर पहले यानी 13 जून-2025 को इंदौर से बाहर कर दिया गया था, जो कि निगम के जोनों पर बिल्डिंग परमिशन शाखा में बिल्डिंग अफसर (बीओ) और बिल्डिंग इंस्पेक्टर (बीआइ) बनकर नक्शे पास करने का काम करते थे। नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायकों, एमआइसी मेंबरों और कई पार्षदों की शिकायतों के साथ लोगों का काम न करने के चलते इन उपयंत्रियों का तबादला हुआ था। जिन 13 उपयंत्रियों का तबादला हुआ था, उनमें से 8 हाईकोर्ट से स्टे लाने के साथ किसी न किसी जुगाड़ से निगम में वापस आ गए।
थोड़े दिन तक उपयंत्री लूप लाइन में रहे, लेकिन किसी न किसी तरीके से महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ हो गए। साथ ही बिल्डिंग परमिशन शाखा में नक्शा पास करने के लिए फिर से बीओ बन गए, लेकिन कल रात जारी हुए तबादला आदेश में उपयंत्रियों को दो साल की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है।
उपयंत्री अंकेश बिरथरिया को सागर, शैलेंद्र मिश्रा को रतलाम, शिवराज यादव को सतना, उद्देश्य तिवारी को सिंगरौली, अंकुश चौरसिया को खंडवा, राहुल रघुवंशी को जबलपुर, प्रभात तिवारी को रीवा, विनोद अग्रवाल को छिंदवाड़ा नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है।
इंदौर सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें जेल मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर भोपाल मुख्यालय में पदस्थ दिनेश नरगांवे को सेंट्रल जेल भेजा गया है। भोपाल जेल अधीक्षक को भी ट्रांसफर कर दिया है। उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। इधर देपालपुर जेल के सहायक अधीक्षक रामसहाय कुशवाह और जिला जेल में पदस्थ हेमंत नागर का तबादला जिले से बाहर कर दिया गया है।
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