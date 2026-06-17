‘कन्हैया लाल दर्जी का वीडियो देख, अब तेरी बारी’, उज्जैन के बड़े संत को जान से मारने की मिली धमकी

मौनतीर्थ पीठ पर प्राप्त पत्र मंगलवार को खोला गया। हाथ से लिखे पत्र में लिखा है कि, सुमनानंद, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। बार बार मना करने पर भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। गुस्ताखी कर रहा है। कन्हैयालाल दर्जी के कत्ल का वीडियो देख, दिल्ली में बकरीद पर काफिर पिल्ले की कुर्बानी का वीडियो देख। अब तेरी बारी है। पत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उल्लेख करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पत्र 12 जून को स्पीड पोस्ट से भेजा गया है और भेजने वाले का नाम मोहन यादव, रामपत्ती, शहदातपुरा, मऊ (उत्तर प्रदेश) लिखा है। इस पत्र को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।