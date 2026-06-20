उज्जैन में चोरी करने आए बदमाश ने महिला से की ज्यादती

Ujjain Woman Assault Case: मध्यप्रदेश के उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के आमला गांव में खेत की चौकीदारी कर रहे आदिवासी परिवार के साथ हुई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार 18-19 जून की दरमियानी रात तीन अज्ञात बदमाश खेत में तार चोरी की नीयत से पहुंचे। उन्होंने पहले परिवार से पानी पिया और फिर माचिस मांगी। माचिस नहीं मिलने पर महिला के पति को जबरन खेत की ओर ले गए। झोपड़ी में महिला अपने मासूम बच्चे के साथ अकेली रह गई। महिला का आरोप है, इसी दौरान एक बदमाश वापस लौटा और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में उसके बयान भी दर्ज कराए हैं।