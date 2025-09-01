एमपी में जमीन अधिग्रहण पर बीजेपी पर बिफराए किसान, कार्यालय पर किया हंगामा

Farmers Protest- मध्यप्रदेश में जमीन अधिग्रहण के मामलों पर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके लिए अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उज्जैन में सोमवार को गुस्साए किसानों ने बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा कर दिया। किसान हाईवे के लिए अपनी उर्वर जमीन के अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वहां उपस्थित बीजेपी नेताओं ने भी किसानों को उनकी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया लेकिन किसान नहीं माने। उन्होंने कहा है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
प्रदर्शनकारियों किसानों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। वे हाईवे निर्माण के लिए उनकी उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर नाराजगी जता रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वे हमेशा बीजेपी को वोट देते रहे हैं लेकिन अब जमीन छीनी जा रही है।
किसानों की मांग है कि जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए वे ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित किसानों की वैकल्पिक आजीविका और परिजनों के पुनर्वास की भी मांग की जा रही है।
किसानों ने इस मामले में बीजेपी नेताओं को भी घेरा। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के वोटर हैं पर अब हमारी जमीन बिना उचित मुआवजे के छीनी जा रही है। बीजेपी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए भी जमीन अधिग्रहण की बात चल रही है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं।