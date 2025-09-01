एमपी में जमीन अधिग्रहण पर बीजेपी पर बिफराए किसान, कार्यालय पर किया हंगामा

Farmers Protest- मध्यप्रदेश में जमीन अधिग्रहण के मामलों पर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके लिए अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उज्जैन में सोमवार को गुस्साए किसानों ने बीजेपी दफ्तर के सामने हंगामा कर दिया। किसान हाईवे के लिए अपनी उर्वर जमीन के अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वहां उपस्थित बीजेपी नेताओं ने भी किसानों को उनकी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया लेकिन किसान नहीं माने। उन्होंने कहा है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।