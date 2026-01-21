पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, अब सीधे घर पहुंचेगा ‘जीवन प्रमाण पत्र’

डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनधारक आईपीपीबी के कस्टमर केयर नंबर 033-22029000 पर कॉल कर अनुरोध दर्ज करा सकते हैं। अनुरोध मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र का डाक सेवक तय समय पर पेंशनर के घर पहुंचकर आवश्यक सत्यापन करेगा और वहीं डीएलसी तैयार करेगा। भविष्य में डाक सेवक फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के बारे में पेंशनरों को मार्गदर्शन भी देगा। इससे उन्हें काफी राहत मिल सकेगी।