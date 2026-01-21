पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, अब सीधे घर पहुंचेगा ‘जीवन प्रमाण पत्र’

pensioners (Photo Source - Patrika)
Life Certificate: ईपीएफ पेंशनधारकों के लिए राहतभरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के सहयोग से डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जनरेशन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद पेंशनरों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक, डाकघर या ईपीएफओ कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा।
अब जीवन प्रमाण पत्र सीधे पेंशनर के घर पर ही तैयार किया जाएगा। ईपीएफओ की इस नई पहल के तहत डाक सेवक या पोस्टमैन स्वय पेंशनधारक के निवास पर पहुंचेगा और वहीं आधार आधारित फेस ऑथेंटि के शन टेक्नोलॉजी (एफएटी) या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेगा।
इस प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्र स्वतः ईपीएफओ सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, जिससे पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इस पहल से उन हजारों पेंशनधारों को राहत मिलेगी जिनको प्रतिवर्ष नवंबर माह में पेंशन जारी रखने के लिए डाकघर, ईपीएफओ ऑफिस और बैंक में जाकर अपना जीवित प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता है।
अब तक पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लंबी कतारों, बार-बार सत्यापन और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासतौर पर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग और असहाय पेंशनरों के लिए यह प्रक्रिया बेहद कठिन थी। डोरस्टेप सुविधा से न केवल समय और मेहनत की बचत होगी, बल्कि अनावश्यक दौड़-भाग और पेंशन रुकने की आशंका भी समाप्त होगी।
ईपीएफओ और आईपीपीबी ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। पेंशनरों को किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी को कोई शुल्क नहीं देना है। यदि कोई व्यक्ति इस सेवा के नाम पर पैसे की मांग करता है तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग में की जा सकती है।
डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनधारक आईपीपीबी के कस्टमर केयर नंबर 033-22029000 पर कॉल कर अनुरोध दर्ज करा सकते हैं। अनुरोध मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र का डाक सेवक तय समय पर पेंशनर के घर पहुंचकर आवश्यक सत्यापन करेगा और वहीं डीएलसी तैयार करेगा। भविष्य में डाक सेवक फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के बारे में पेंशनरों को मार्गदर्शन भी देगा। इससे उन्हें काफी राहत मिल सकेगी।
ईपीएफओ की डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल विशेष रूप से अशक्त, असहाय और वृद्ध पेंशनरों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
ईपीएफओ अपने सदस्यों और पेंशनरों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आईपीपीबी के सहयोग से शुरू की गई यह निःशुल्क सेवा उसी दिशा में एक ठोस और व्यावहारिक कदम है।- रितेश कुमार सोनी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
