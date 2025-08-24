शादी की पहली ही रात फरार हो गई ‘दुल्हन’, पोल खुलते मचा हड़कंप

MP News: शादी का सपना दिखाकर ठगी करने वाली गैंग की लुटेरी दुल्हन समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। गिरोह 1.50 लाख रुपए लेकर शादी कराता और फिर दुल्हन पहली ही रात भाग जाती थी।खरसोद कला निवासी रतनलाल सेन अपने बेटे जितेंद्र की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। इसी दौरान खाचरौद की विमलाबाई से मुलाकात हुई, जिसने नागदा निवासी नेहा (असल नाम पूजा पति विनोद मालवीय) से रिश्ता तय कराया। नेहा के परिजनों ने शादी के एवज में 1.50 लाख रुपए की मांग की।
मजबूरी में रतनलाल ने उधार लेकर रकम दे दी। 21 अगस्त को मंदिर में जितेंद्र और पूजा उर्फ नेहा की शादी भी कर दी गई। लेकिन उसी रात दुल्हन मौका पाकर घर से फरार हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी रामचरन (45), राजू बागरी (40), विमलाबाई धाकड़ (42), नेहा मालवीय (27), को गिरतार किया है, जबकि आशा और विनोद बलाई दोनों फरार हैं।
जब दुल्हन शादी के अगले ही दिन लापता हो गई तो परिजनों को शक हुआ। जांच में सामने आया, गिरोह पहले से ही शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने का काम करता है। इसमें नेहा, उसका पति विनोद, मौसी आशाबाई, रामचरन धाकड़ और नागदा निवासी जस्सु उर्फ राजू शामिल हैं। सभी ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक शादी कराकर 1.50 लाख रुपए हड़प लिए।
22 अगस्त को फरियादी की शिकायत पर भाटपचलाना पुलिस ने अपराध क्त्रस्मांक 338/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस में केस दर्ज कर दबिश दी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 40 हजार रुपए बरामद किए। दो आरोपी नेहा की मौसी आशा और पति विनोद अब भी फरार बताए जा रहे हैं।
कार्रवाई थाना प्रभारी सतेंद्रसिंह चौधरी के नेतृत्व में हुई। इसमें सायबर सेल निरीक्षक प्रतीक यादव, एसआई शैतानसिंह डोडोर, प्रधान आरक्षक पुष्पराजसिंह, शैलेन्द्रसिंह, हरगोविंद यादव, आरक्षक नवीन जादम, मुकेश नागर, महिला आरक्षक मोनिका राव, सपना राठौर सहित पुलिस बल शामिल रहा।