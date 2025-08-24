शादी की पहली ही रात फरार हो गई ‘दुल्हन’, पोल खुलते मचा हड़कंप

MP News: शादी का सपना दिखाकर ठगी करने वाली गैंग की लुटेरी दुल्हन समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। गिरोह 1.50 लाख रुपए लेकर शादी कराता और फिर दुल्हन पहली ही रात भाग जाती थी।खरसोद कला निवासी रतनलाल सेन अपने बेटे जितेंद्र की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। इसी दौरान खाचरौद की विमलाबाई से मुलाकात हुई, जिसने नागदा निवासी नेहा (असल नाम पूजा पति विनोद मालवीय) से रिश्ता तय कराया। नेहा के परिजनों ने शादी के एवज में 1.50 लाख रुपए की मांग की।