Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

शादी की पहली ही रात फरार हो गई ‘दुल्हन’, पोल खुलते मचा हड़कंप

MP News: दुल्हन शादी के अगले ही दिन लापता हो गई तो परिजनों को शक हुआ। जांच में सामने आया, गिरोह पहले से ही शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने का काम करता है।

उज्जैन

Astha Awasthi

Aug 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: शादी का सपना दिखाकर ठगी करने वाली गैंग की लुटेरी दुल्हन समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। गिरोह 1.50 लाख रुपए लेकर शादी कराता और फिर दुल्हन पहली ही रात भाग जाती थी।खरसोद कला निवासी रतनलाल सेन अपने बेटे जितेंद्र की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। इसी दौरान खाचरौद की विमलाबाई से मुलाकात हुई, जिसने नागदा निवासी नेहा (असल नाम पूजा पति विनोद मालवीय) से रिश्ता तय कराया। नेहा के परिजनों ने शादी के एवज में 1.50 लाख रुपए की मांग की।

मजबूरी में रतनलाल ने उधार लेकर रकम दे दी। 21 अगस्त को मंदिर में जितेंद्र और पूजा उर्फ नेहा की शादी भी कर दी गई। लेकिन उसी रात दुल्हन मौका पाकर घर से फरार हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी रामचरन (45), राजू बागरी (40), विमलाबाई धाकड़ (42), नेहा मालवीय (27), को गिरतार किया है, जबकि आशा और विनोद बलाई दोनों फरार हैं।

ये भी पढ़ें

3 बड़े शहरों के मिलाकर बनेगा ‘वन्यजीव संरक्षण केंद्र’, शामिल होंगे 1 दर्जन गांव
सतना
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

ऐसे खुली पोल

जब दुल्हन शादी के अगले ही दिन लापता हो गई तो परिजनों को शक हुआ। जांच में सामने आया, गिरोह पहले से ही शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने का काम करता है। इसमें नेहा, उसका पति विनोद, मौसी आशाबाई, रामचरन धाकड़ और नागदा निवासी जस्सु उर्फ राजू शामिल हैं। सभी ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक शादी कराकर 1.50 लाख रुपए हड़प लिए।

पुलिस की कार्रवाई

22 अगस्त को फरियादी की शिकायत पर भाटपचलाना पुलिस ने अपराध क्त्रस्मांक 338/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस में केस दर्ज कर दबिश दी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 40 हजार रुपए बरामद किए। दो आरोपी नेहा की मौसी आशा और पति विनोद अब भी फरार बताए जा रहे हैं।

कार्रवाई थाना प्रभारी सतेंद्रसिंह चौधरी के नेतृत्व में हुई। इसमें सायबर सेल निरीक्षक प्रतीक यादव, एसआई शैतानसिंह डोडोर, प्रधान आरक्षक पुष्पराजसिंह, शैलेन्द्रसिंह, हरगोविंद यादव, आरक्षक नवीन जादम, मुकेश नागर, महिला आरक्षक मोनिका राव, सपना राठौर सहित पुलिस बल शामिल रहा।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / शादी की पहली ही रात फरार हो गई ‘दुल्हन’, पोल खुलते मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.