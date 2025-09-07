Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

शिप्रा में गिरी कार, TI के बाद SI का शव मिला, लेडी कॉन्स्टेबल की तलाश जारी

Ujjain News : शिप्रा के पुल से बीती रात नदी में एक कार गिर गई थी। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला पर कार नहीं मिली। रविवार सुबह दोबारा शुरु हुए रेस्क्यू में नदी से उन्हेल टीआई अशोक शर्मा और एसआई मदनलाल निनामा का शव बरामद हुआ है। कार सवार महिला आरक्षक की तलाश जारी है।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Sep 07, 2025

Ujjain News
शिप्रा में गिरी कार (Photo Source- Patrika)

Ujjain News : मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बीती रात शिप्रा नदी पर बने बिना रैलिंग के पुल से एक कार नदी में गिर गई थी। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर कार समेत सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरु हुआ, जिसमें एनडीआरएफ की टीम को कार में फंसा उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ, जिससे पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। वहीं, खबर सामने आई है कि, हादसे का शिकार गुए सब-इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा का शव भी बरामद कर लिया गया है।

बताया जा रहा है कि, कार में थाना प्रभारी के साथ कार में सवार दोनों पुलिसकर्मियों के नाम एसआई मदनलाल निनामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल बताए जा रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि, तीनों पुलिसकर्मी उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। वे गुराड़िया सांगा गांव से एक महिला के लापता होने के मामले में जांच करने गए थे। लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। रात 12 घंटे से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम बोट से और ड्रोन से कार की सर्चिंग कर रहे हैं। रात डेढ़ बजे अंधेरा ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया था। लेकिन, सुबह 6 बजे दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कार नदी में कैसे गिरी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया है।

ये भी पढ़ें

उफनती शिप्रा नदी में गिरी कार के साथ मिला TI का शव, 2 पुलिसकर्मियों की तलाश जारी
उज्जैन
Ujjain News

लास्ट लोकेशन ने बढ़ाई चिंता

शिप्रा में गिरी कार (Photo Source- Patrika)

दरअसल, उन्हेल थाना प्रभारी एक केस की जांच के लिए शनिवार को उज्जैन आए थे। उनके साथ सब-इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा और महिला कॉन्स्टेबल आरती पाल भी मौजूद थीं। देर शाम तीनों लौट रहे थे कि उनकी कार शिप्रा पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। घटना के बाद से ही तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तीनों के मोबाइल बंद हैं, जबकि तीनों की आखिरी लोकेशन शिप्रा पुल के आसपास ही पाई गई। फिलहाल, एनडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू दलों की सहायता से कार के साथ-साथ थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि, महिला आरक्षक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

सुबह बरामद हुआ पहला शव, कुछ घंटे बाद दूसरा

आज सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर उतरी तो घंटों की मशक्कत के बाद नदी से कार को बाहर निकाला गया। उसमें से अशोक शर्मा का शव बरामद किया गया। इसके करीब 3 घंटे बाद सब-इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा का शव भी नदी से बरामद कर लिया गया है। फिलहाल, कार सवार कॉन्स्टेबल आरती पाल के संबंध में अबतक कोई सुराग नहीं लग सका है। रेस्क्यू दल उनकी तलाश में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

पत्रिका के स्टिंग का बड़ा असर, एमपी-राजस्थान बॉर्डर से गायब हुए अवैध वसूली करने वाले
नीमच
Khabar Ka Asar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / शिप्रा में गिरी कार, TI के बाद SI का शव मिला, लेडी कॉन्स्टेबल की तलाश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट