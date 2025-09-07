शिप्रा में गिरी कार, TI के बाद SI का शव मिला, लेडी कॉन्स्टेबल की तलाश जारी

बताया जा रहा है कि, कार में थाना प्रभारी के साथ कार में सवार दोनों पुलिसकर्मियों के नाम एसआई मदनलाल निनामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल बताए जा रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि, तीनों पुलिसकर्मी उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। वे गुराड़िया सांगा गांव से एक महिला के लापता होने के मामले में जांच करने गए थे। लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। रात 12 घंटे से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम बोट से और ड्रोन से कार की सर्चिंग कर रहे हैं। रात डेढ़ बजे अंधेरा ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया था। लेकिन, सुबह 6 बजे दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कार नदी में कैसे गिरी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया है।