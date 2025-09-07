पत्रिका के स्टिंग का बड़ा असर, एमपी-राजस्थान बॉर्डर से गायब हुए अवैध वसूली करने वाले

Khabar Ka Asar : मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद के अंतर्गत आने वाले नयागांव बॉर्डर चेक पोस्ट पर चल रही अवैध वसूली के खिलाफ पत्रिका द्वारा किए गए स्टिंग और खबर प्रकाशन का बड़ा असर देखने को मिला है। शनिवार को नयागांव बॉर्डर पर न तो कोई चेक पॉइंट नजर आया, न ही ट्रक चालकों से जबरन वसूली करने वाले कर्मचारी कहीं दिखाई दिए। खबर दिखाए जाने के बाद एमपी की राजधानी भोपाल से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मच गया। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई और जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि, शनिवार सुबह से बॉर्डर पर चेक पोस्ट पूरी तरह खाली दिखाई दिया।