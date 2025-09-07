Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

उफनती शिप्रा नदी में गिरी कार के साथ मिला TI का शव, 2 पुलिसकर्मियों की तलाश जारी

Ujjain News : शिप्रा के पुल से बीती रात नदी में एक कार गिर गई थी। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला पर कार नहीं मिली। रविवार सुबह दोबारा शुरु हुए रेस्क्यू में नदी से उन्हेल टीआई अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ है। कार सवार दो अन्य पुलिसकर्मी अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Sep 07, 2025

Ujjain News
उफनती शिप्रा नदी में गिरी कार के साथ मिला TI का शव (Photo Source- Patrika)

Ujjain News : मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बीती रात शिप्रा नदी पर बने बिना रैलिंग के पुल से एक कार नदी में गिर गई थी। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर कार समेत सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरु हुआ, जिसमें एनडीआरएफ की टीम को कार में फंसा उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ, जिससे पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, बीती रात थाना प्रभारी के साथ दो अन्य पुलिसकर्मी और सवार थे। फिलहाल, दोनों पुलिसकर्मियों का अबतक सुराग नहीं लग सका है।

बताया जा रहा है कि, कार में थाना प्रभारी के साथ कार में सवार दोनों पुलिसकर्मियों के नाम एसआई मदनलाल निनामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल बताए जा रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि, तीनों पुलिसकर्मी उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। वे गुराड़िया सांगा गांव से एक महिला के लापता होने के मामले में जांच करने गए थे। लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। रात 12 घंटे से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम बोट से और ड्रोन से कार की सर्चिंग कर रहे हैं। रात डेढ़ बजे अंधेरा ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया था। लेकिन, सुबह 6 बजे दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कार नदी में कैसे गिरी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस घटना ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया है।

लास्ट लोकेशन ने बढ़ाई चिंता

सब-इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा और महिला कॉन्स्टेबल आरती पाल की तलाश जारी (Photo Source- Patrika)

दरअसल, उन्हेल थाना प्रभारी एक केस की जांच के लिए शनिवार को उज्जैन आए थे। उनके साथ सब-इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा और महिला कॉन्स्टेबल आरती पाल भी मौजूद थीं। देर शाम तीनों लौट रहे थे कि उनकी कार शिप्रा पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। घटना के बाद से ही तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तीनों के मोबाइल बंद हैं, जबकि तीनों की आखिरी लोकेशन शिप्रा पुल के आसपास ही पाई गई है। फिलहाल, एनडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू दलों की सहायता से कार के साथ साथ अन्य लापता पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है।

सुबह बरामद हुआ शव

उफनती शिप्रा नदी में गिरी कार के साथ मिला TI का शव (Photo Source- Patrika)

आज सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर उतरी तो घंटों की मशक्कत के बाद नदी से कार को बाहर निकाला गया। उसमें से अशोक शर्मा का शव बरामद किया गया है। लेकिन, सब-इंस्पेक्टर मदनलाल और कॉन्स्टेबल आरती के संबंध में कोई सुराग नहीं लग सका है। रेस्क्यू दल उनकी तलाश में जुट् हुए हैं।

सर्चिंग की बड़ी चुनौती

नदी उफान पर होने के कारण रात में बंद करना पड़ा था रेस्क्यू (Photo Source- Patrika)

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ लगातार सर्च आॅपरेशन चला रही है। नदी का तेज बहाव और गहराई तलाश में बड़ी चुनौती बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों पुलिसकर्मी भी नदी में डूब गए हैं। इस घटना के बाद उज्जैन पुलिस समेत पूरे महकमे में शोक की लहर है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।

Published on:

07 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उफनती शिप्रा नदी में गिरी कार के साथ मिला TI का शव, 2 पुलिसकर्मियों की तलाश जारी

