पत्रिका के स्टिंग में चौंकाने वाला खुलासा, एमपी से राजस्थान तक मचा हड़कंप

Patrika Sting :मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हाल ही में नीमच आए थे। इस दौरान उन्होंने नीमच जिले के नयागांव आरटीओ बेरियर पर ट्रक चालकों को रोककर रुपए की अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए थे। पीसीसी चीफ पटवारी के आरोप कितने सत्य हैं, यही जानने पत्रिका की टीम इस बेरियर पर रात के अंधेरे में जांचने पहुंची। टीम के सदस्यों ने न सिर्फ अपने कैमरे में ट्रक चालकों को रोककर दस्तावेज की आड़ में वसूली करते देखा, ब​ल्कि ट्रक चालकों को रोककर जब उनसे बात की तो उन्होंने भी साफ कहा कि, किसी से 5 हजार तो किसी से 2 हजार राजस्थान से एमपी आने की एंट्री शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे हैं। पत्रिका के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद एमपी से लेकर राजस्थान तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।