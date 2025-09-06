पत्रिका के स्टिंग में चौंकाने वाला खुलासा, एमपी से राजस्थान तक मचा हड़कंप

कमलेश सारडा की रिपोर्ट
Patrika Sting :मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हाल ही में नीमच आए थे। इस दौरान उन्होंने नीमच जिले के नयागांव आरटीओ बेरियर पर ट्रक चालकों को रोककर रुपए की अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए थे। पीसीसी चीफ पटवारी के आरोप कितने सत्य हैं, यही जानने पत्रिका की टीम इस बेरियर पर रात के अंधेरे में जांचने पहुंची। टीम के सदस्यों ने न सिर्फ अपने कैमरे में ट्रक चालकों को रोककर दस्तावेज की आड़ में वसूली करते देखा, बल्कि ट्रक चालकों को रोककर जब उनसे बात की तो उन्होंने भी साफ कहा कि, किसी से 5 हजार तो किसी से 2 हजार राजस्थान से एमपी आने की एंट्री शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे हैं। पत्रिका के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद एमपी से लेकर राजस्थान तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
पत्रिका से बातचीत के दौरान ट्रक चालकों ने बताया कि, ये कोई पहली बार की बात नहीं, बल्कि ये पहले भी हो रहा था, लेकिन कुछ समय पहले बंद हो गया था, अचानक इसका शुरू होना और अब आरटीओ के वाहन पर खड़ा कर मांगना पहली बार हो रहा है।
मध्य प्रदेश-राजस्थान की सीमा पर स्थित नयागांव बॉर्डर पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चलता पाया गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने भले ही चेक पोस्ट तो बंद कर दिए हैं, लेकिन अब 'उड़नदस्ते' के नाम पर ट्रक चालकों से हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। जबकि, सरकार ने 1 जुलाई 2024 को इस चेक पोस्ट समेत प्रदेश की सभी 13 चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए थे।
राजस्थान की ओर से आने वाले ट्रक चालकों का कहना है कि, उनसे हर ट्रक पर 1000 से 5000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। पैसा न देने वालों को घंटों खड़ा कर दिया जाता है। यही नहीं उन्हें बेवजह परेशान तक किया जाता है।
-उदयपुर से नीमच आ रहे ट्रक चालक से लिए 1000
ट्रक चालक मोहन के अनुसार, वो उदयपुर से आ रहा है और नीमच जा रहा था। नयागांव बार्डर पर इंट्री मांगी गई। बोले 5 हजार रुपए लगते हैं। 1 हजार रुपए में सेटल करके निकले है।
-नसीराबाद से आए इकबाल मोहम्मद से 2 हजार मांगकर लिए 1500 रुपए
नसीराबाद से नीमच आ रहे ट्रक चालक इकबाल मोहम्मद ने बताया कि, उनसे इंट्री शुल्क के नाम पर 2 हजार रुपए मांगे गए, लेकिन मिन्नते की तो 1500 रुपए में मान गए। इसकी रसीद भी नहीं दी। हर बार परेशान करते हैं।
-उदयपुर से नीमच आते हुए डंपर लाने वाले से लिए 1000
उदयपुर से नीमच डंपर लेकर आने वाले मगन कुमार के अनुसार, उनसे 1 हजार रुपए की वसबली की गई। उनसे बोला भी कि, उनके पास सभी दस्तावेज पूरे हैं तो भी बोले इंट्री शुल्क तो देना पड़ेगा ही। मजबूरन उन्हें शुल्क के रूप में एक हजार दिए, लेकिन इसका भार मालढु़लाई के व्यय पर पड़ा, जिसका असर आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है।
भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर चेक पोस्ट तो बंद कर दिए, लेकिन अब नए तरीके से वसूली हो रही है। यह प्रशासनिक नाकामी का प्रमाण है।
पत्रिका - बेरियर पर आधी रात को किस बात के रुपए लिए जा रहे है।
आरटीओ - रुपए नहीं ले रहे, वाहनों के दस्तावेज की जांच की जाती है।
पत्रिका- पूरा दिन छोड़कर सिर्फ रात में क्यों हो रहा।
आरटीओ- ऐसा नहीं है, आप रात में आए होंगे तो यह दिखा। कभी भी जांच करते है। दिन में वैसे भी अन्य काम भी होते है।
पत्रिका- ट्रक चालकों ने वीडियो में आरोप लगाए है अवैध वसूली के।
आरटीओ- तो लिखकर शिकायत करें, किसने रोका। सब गलत बोलते है। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। कभी किसी ने शिकायत की तो वो वीडियो दे दीजिए, जांच करवा लेंगे।
पत्रिका- तो नयागांव बेरियर पर ही क्यों, सिर्फ यहीं क्यों जांच, जबकि चेकपोस्ट तो सरकार बंद कर चुकी। आप स्वयं मौजूद रहते बेरियर पर तो गाड़ी में।
आरटीओ- तो ओवरलोड सामान है, तो देखना होता, कोई कैसे नियम तोड़कर आ रहा तो रोकना होता है।