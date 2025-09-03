चंद कदम की दूरी का नामुम्किन सफर, सामने स्कूल फिर भी नहीं जा पाते बच्चे, बारिश में कैद हो जाते हैं इस गांव के लोग

इसी का खामियाजा आज एक तस्वीर के जरिए आपके सामने आया है। दरअसल, ये तस्वीर भारत का ह्रदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांगरोल की है, जहां के लोग आजादी के 78 साल बाद भी शासन से एक मामूली कुछ मीटर की पुलिया बनवाने की आस लगाए बैठे हैं। स्थानीय लोगों ने यहां के बच्चों की शिक्षा से लेकर खुद के मूल अधिकारों का हवाला दिया। कई बार हुए हादसों का जिक्र भी किया तो कई बार जल भराव के बीच आपात स्थिति में नाला पार करने में आने वाली समस्याओं को भी गिनाया, बावजूद इसके अबतक किसी जिम्मेदार को ग्रामीणों की ये गंभीर समस्या विचार करने योग्य ही नहीं लगी। हर पांच साल में यहां वोट मांगने आए जन प्रतिनिधि पुलिया का वादा करके तो जाते हैं, लेकिन अगली बार वोट मांगने तक लौटकर नहीं आते।