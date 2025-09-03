Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

चंद कदम की दूरी का नामुम्किन सफर, सामने स्कूल फिर भी नहीं जा पाते बच्चे, बारिश में कैद हो जाते हैं इस गांव के लोग

Ratlam News : सामने स्कूल.. फिर भी बारिश के दिनों में बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। पानी गितने समय सभी ग्रामीण गांव में हो जाते हैं कैद। वर्षों से ग्रामीण पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान।

रतलाम

Faiz Mubarak

Sep 03, 2025

Ratlam News
पुलिया नही बनने से खतरे में भविष्य (Photo Source- Patrika)

Ratlam News : 'नजर के सामने चंद कदम की दूरी पर शिक्षा का मंदिर है, फिर भी नामुम्किन सी दूरी'। पत्रिका के कैमरे में कैद हुई तस्वीर में दिख रही मासूम बच्ची शायद अपने मन में ऐसा ही कुछ सोचते हुए अपने स्कूल जाने की आस में उसे देख रही होगी। आजादी से कई साल बाद कई बच्चियां अपने बड़ों या समाज की रूढ़िवादी सोच के चलते पढ़ नहीं सकीं, लेकिन अब उस मानसिकता में तो बदलाव हुआ है। बेटों के साथ बेटियों को भी अब उनके माता-पिता शिक्षा अर्जित कराने की सोच रख रहे हैं। यानी एक बेटी ने भविष्य के इस रोढ़े को तो पार कर लिया, लेकिन उनके भविष्य पर इससे बड़ा रोढ़ा शासन में बैठे जिम्मेदारों की वो नींद है, जिसे कई लोग मिलकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह जिम्मेदार जागने को तैयार नहीं हैं।

इसी का खामियाजा आज एक तस्वीर के जरिए आपके सामने आया है। दरअसल, ये तस्वीर भारत का ह्रदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांगरोल की है, जहां के लोग आजादी के 78 साल बाद भी शासन से एक मामूली कुछ मीटर की पुलिया बनवाने की आस लगाए बैठे हैं। स्थानीय लोगों ने यहां के बच्चों की शिक्षा से लेकर खुद के मूल अधिकारों का हवाला दिया। कई बार हुए हादसों का जिक्र भी किया तो कई बार जल भराव के बीच आपात स्थिति में नाला पार करने में आने वाली समस्याओं को भी गिनाया, बावजूद इसके अबतक किसी जिम्मेदार को ग्रामीणों की ये गंभीर समस्या विचार करने योग्य ही नहीं लगी। हर पांच साल में यहां वोट मांगने आए जन प्रतिनिधि पुलिया का वादा करके तो जाते हैं, लेकिन अगली बार वोट मांगने तक लौटकर नहीं आते।

ये भी पढ़ें

रेल यात्री ध्यान दें, भारी बारिश से कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें रोकी गईं
रतलाम
Railway Passengers Attention

हर बारिश में यहां रहते हैं ऐसे हालात

हर साल बारिश के दिनों में अकसर ये नाला उफान पर रहता है, जिससे इसपर आवागमन बंद हो जाता है। नाले के दोनों तरफ स्कूल हैं, लेकिन नाले के उफान पर आने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। साथ ही, गांव से बाहर स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी भी खासा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कृषि प्रधान देश के इस गांव में रहने वाले किसानों का खेतों तक पहुंचना भी असंभव हो जाता है।

गांव में कैद हो जाते हैं ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि, गांव में बनी पुरानी पुलिया काफी छोटी है, जिसमें से पानी निकलने की लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में नाला उफान पर आने से उसका पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगता है। ऐसे में अकसर गांव के बड़े लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच से पुलिया पार करते हैं। लेकिन कई बार बहाव काफी तेज होने के कारण किसी का भी पुलिया के ऊपर से गुजर पाना असंभव हो जाता है, जिसके चलते यहां अंदर के लोग गांव में कैद होकर रह जाते हैं, जबकि बाहर फंसे गए लोग जल स्तर कम होने तक कई बार एक-एक दो-दो दिन के लिए घरों से कुछ मीटर की दूरी पर ही असहाय खड़े रह जाते हैं।

कब सुध लेंगे जिम्मेदार?

वहीं, इस पुरानी पुलिया की हालत भी खस्ता हो चली है। रोजाना इसपर गड्ढे भी बढ़ते जा रहे है। मार्ग पतला और गड्ढे अधिक होने पर बारिश के दिनों में गड्ढे बचाने के चक्कर में संतुलन बिगड़ने पर कई बार वाहन चालक नाले में गिकर घायल तक हो चुके हैं। इन सब समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने एक बार फिर प्रशासन से नई पुलिया बनाने की गुहार लगाई है, ताकि वो भी देश के आम लोगों की तरह जीवन गुजार सकें। देखना दिलचस्प होगा कि, क्या अब भी किसी जिम्मेदार की नींद खुलती है या नहीं?

ये भी पढ़ें

रात में लिया देहदान का संकल्प सुबह त्याग दिया देह, पुलिस ने गॉड ऑफ़ आर्नर देकर दी विदाई
रतलाम
Jaora News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / चंद कदम की दूरी का नामुम्किन सफर, सामने स्कूल फिर भी नहीं जा पाते बच्चे, बारिश में कैद हो जाते हैं इस गांव के लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट