रात में लिया देहदान का संकल्प सुबह त्याग दिया देह, पुलिस ने गॉड ऑफ़ आर्नर देकर दी विदाई

संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक यश जैन ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, कनक मल कांठेड़ के निधन के बाद उनके बेटे राजेंद्र कांठेड़ और नवासे चिराग चोरिडिया ने सुबह 6:30 बजे फोन लगाकर सूचना दी और बताया कि, रात्रि में ही पिताजी ने परिवार के लोगों को संकल्प दिलाया था कि, निधन के बाद मेरी देह को दान करना है और चंद मिनट पहले उनका निधन हो गया है। ऐसे में यहां मामला शहर में पहली बार होने के कारण जल्दी से मौके पर पहुंचकर सारी कागजी कर्रवाई पूरी कराई। इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के अनुरूप देह दान करने वाले व्यक्ति को राजकीय सम्मान के साथ गॉड ऑफ ऑनर देने के संबंध में कलेक्टर राजेश बादाम से चर्चा की। इसपर उन्होंने एसडीम और सीएसपी के साथ रेड क्रॉस अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया वैभव रांका ने मौके पर पहुंचाकर संबंधित प्रक्रिया पूरी कराई।