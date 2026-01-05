5 जनवरी 2026,

सोमवार

रतलाम

अपराध से दूरी और मुख्यधारा से जुड़ाव की दिशा में रतलाम-झालावाड़ पुलिस की संयुक्त पहल

कंजर समुदाय के प्रतिनिधियों व युवाओं को दिलाई गई अपराधमुक्त जीवन की शपथ

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jan 05, 2026

ratlam crime news

कंजर समुदाय के प्रतिनिधियों व युवाओं को दिलाई गई अपराधमुक्त जीवन की शपथ

रतलाम। अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुधार की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए रतलाम पुलिस एवं राजस्थान के जिला झालावाड़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कंजर समुदाय को अपराध से दूर रहने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक थाना गंगाधर, जिला झालावाड़ (राजस्थान) में आयोजित की गई।

यह पहल एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसके अंतर्गत कंजर समुदाय के प्रतिनिधियों, वरिष्ठजनों एवं युवाओं को अपराधों से दूर रहने, शिक्षा को अपनाने तथा वैध एवं सम्मानजनक आजीविका के माध्यम से जीवन यापन करने हेतु प्रेरित किया गया। बैठक में युवाओं को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने तथा समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई।

इन गांव से हुए शामिल

बैठक में कंजर समुदाय के विभिन्न गांवो टोंकड़ा, अरनिया, लाखाखेड़ी, बामन देवरिया, राऊतपुरा, मुंडला सहित अन्य गांवों के प्रतिनिधि, वृद्धजन एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

यह ली सामूहिक शपथ

  • अपराधों से दूर रहने

- किसी भी प्रकार की चोरी अथवा आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने

- फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को सहयोग देने

- शिक्षा एवं रोजगार के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सकारात्मक जीवन जीने की सामूहिक शपथ ली गई।

पुलिस ने दिया सहयोग का आश्वासन

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने कंजर समुदाय को आश्वस्त किया कि शिक्षा, रोजगार एवं समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने हेतु प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर यथासंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे समुदाय के लोग सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

यह रहे उपस्थित अधिकारी

राजस्थान पुलिस से सीईओ हेमंत गौतम (गंगाधर), निरीक्षक अमरनाथ जोगी (थाना प्रभारी गंगाधर) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं रतलाम पुलिस से निरीक्षक शंकर सिंह चौहान, निरीक्षक मुनेंद्र गौतम (थाना प्रभारी आलोट), निरीक्षक तूर सिंह डाबर (थाना प्रभारी ताल), निरीक्षक प्रकाश गडरिया, उप निरीक्षक डी.के. राठौर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

रतलाम / अपराध से दूरी और मुख्यधारा से जुड़ाव की दिशा में रतलाम-झालावाड़ पुलिस की संयुक्त पहल

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

