अपराध से दूरी और मुख्यधारा से जुड़ाव की दिशा में रतलाम-झालावाड़ पुलिस की संयुक्त पहल

यह पहल एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसके अंतर्गत कंजर समुदाय के प्रतिनिधियों, वरिष्ठजनों एवं युवाओं को अपराधों से दूर रहने, शिक्षा को अपनाने तथा वैध एवं सम्मानजनक आजीविका के माध्यम से जीवन यापन करने हेतु प्रेरित किया गया। बैठक में युवाओं को भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होने तथा समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई।