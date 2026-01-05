Ratlam में कुत्ते अब आवारा नहीं रहे, बल्कि पूरे अधिकारों के साथ स्थायी नागरिक बन चुके

शहर की मुख्य सड़कों पर इनका दबदबा ऐसा है कि ट्रैफिक नियम भी इन्हें देखकर घबरा जाएं। चौराहे पर बैठकर ऐसे ठसक से रास्ता रोकते हैं, मानो पूछ रहे हों पहले परमिशन ली थी क्या? कोई नया आदमी अगर इनके इलाके में आ जाए तो पूरा पैनल इंटरव्यू चालू हो जाता है। किसके घर जाना है, क्यों आए हो, कितनी देर रुकोगे, और सबसे अहम सवाल पहले कभी यहां आए हो या नहीं? नगर निगम की बात करें तो उन्होंने भी मानो हथियार डाल दिए हैं। कुत्तों की बढ़ती आबादी पर कोई ठोस समाधान नहीं, बस काग़ज़ों में टीकाकरण और नसबंदी के कार्यक्रम चल रहे हैं। कुत्ते भी अब समझदार हो गए हैं। दूर बैठकर पूरा कार्यक्रम देखते हैं और सोचते होंगे, देखो भाई, आज फिर हमारे नाम से फाइल आगे बढ़ गई।