5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रतलाम

#Ratlam में कुत्ते अब आवारा नहीं रहे, बल्कि पूरे अधिकारों के साथ स्थायी नागरिक बन चुके

सुबह-सुबह नज़र डालें तो लगेगा मानो जनगणना में इंसानों की गिनती कम और कुत्तों की ज़्यादा हो गई हो।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jan 05, 2026

Street-Dog

प्रतीकात्मक तस्वीर

रतलाम। रतलाम में कुत्ते अब आवारा नहीं रहे, बल्कि पूरे अधिकारों के साथ स्थायी नागरिक बन चुके हैं। शहर की सड़कों पर अगर सुबह-सुबह नज़र डालें तो लगेगा मानो जनगणना में इंसानों की गिनती कम और कुत्तों की ज़्यादा हो गई हो। गलियां हों, चौराहे हों या मुख्य सड़कें, हर जगह उनका ऐसा आत्मविश्वास कि जैसे नगर निगम की फाइलें वही संभाल रहे हों। रात के समय तो इनका प्रशासन और भी चुस्त-दुरुस्त हो जाता है। पूरी रात ईमानदारी से चौकीदारी करते हैं और जागते रहो… जागते रहो का नारा ऐसे लगाते हैं कि मोहल्ले का हर इंसान जागरण कार्यक्रम में शामिल हो जाए। किसी को अलार्म की ज़रूरत नहीं, कुत्ते समय पर सबको जगा देते है। नींद? वो तो अब रतलाम में विलुप्त होती प्रजाति बन चुकी है।

शहर की मुख्य सड़कों पर इनका दबदबा ऐसा है कि ट्रैफिक नियम भी इन्हें देखकर घबरा जाएं। चौराहे पर बैठकर ऐसे ठसक से रास्ता रोकते हैं, मानो पूछ रहे हों पहले परमिशन ली थी क्या? कोई नया आदमी अगर इनके इलाके में आ जाए तो पूरा पैनल इंटरव्यू चालू हो जाता है। किसके घर जाना है, क्यों आए हो, कितनी देर रुकोगे, और सबसे अहम सवाल पहले कभी यहां आए हो या नहीं? नगर निगम की बात करें तो उन्होंने भी मानो हथियार डाल दिए हैं। कुत्तों की बढ़ती आबादी पर कोई ठोस समाधान नहीं, बस काग़ज़ों में टीकाकरण और नसबंदी के कार्यक्रम चल रहे हैं। कुत्ते भी अब समझदार हो गए हैं। दूर बैठकर पूरा कार्यक्रम देखते हैं और सोचते होंगे, देखो भाई, आज फिर हमारे नाम से फाइल आगे बढ़ गई।

कुत्तों की एकता देखने लायक

इन कुत्तों की एकता देखने लायक होती है। जैसे ही किसी बाइक की आवाज़ आई, पूरी टीम अलर्ट मोड में आ जाती है। बाइक के साथ रेस लगती है, जीतने का जज़्बा इतना ज़्यादा कि हार मानने का सवाल ही नहीं। हर बार बाइक आगे निकल जाती है, ये पीछे रह जाते हैं। फिर भी अगली बाइक के लिए पूरी तैयारी, मानो ओलंपिक की प्रैक्टिस चल रही हो। टीमवर्क तो ऐसा कि कॉरपोरेट टीम भी सीख लें। जब पूरा रतलाम गहरी नींद में जाने वाला होता है या जा चुका होता है, ठीक उसी समय पूरी टीम मिलकर लोगों को जगाने में जुट जाती है। अलग-अलग सुरों में भौंककर ऐसा साउंड सिस्टम बनता है कि किसी भी म्यूजिक आयोजन को मात दे दे।

फिटनेस का राज़ यही

रतलाम के लोग भी अब सेहत के प्रति जागरूक हो चुके हैं। जिम जाना छोड़ दिया है। क्यों जाएं, जब सुबह-सुबह सड़क पर निकलते ही फ्री में कार्डियो, रनिंग और स्प्रिंट सब हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी फिटनेस का राज़ यही है। सुबह कुत्तों के साथ दौड़ो, शाम को थकान के साथ सो जाओ। नया साल आया है, उम्मीद है कि यह समस्या भी कुछ कम होती दिखाई दे। वरना वो दिन दूर नहीं जब शहर के कुछ इलाकों को बाकायदा कुत्ता राज क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, और लोग वहां से गुज़रते समय रास्ता नहीं, बल्कि हिम्मत बदलेंगे। फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है रतलाम में नए साल की शुरुआत कुत्तों के पुराने राज के साथ हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 11:20 pm

Published on:

05 Jan 2026 11:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में कुत्ते अब आवारा नहीं रहे, बल्कि पूरे अधिकारों के साथ स्थायी नागरिक बन चुके

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की सामूहिक शपथ दिलाई

ratlam crime news
रतलाम

#Ratlam में मौसम बदला, किसानों की दी सलाह करें ये उपाय

Breaking Ratlam cold wave news
रतलाम

सड़क नहीं बनी तो वोट मांगने नहीं आएगी ‘भाजपा’, सांसद के बयान से मची हलचल

ratlam-news
रतलाम

सोना 1.38 लाख रुपए प्रति दस ग्राम, चांदी 2,34,500 रुपए प्रति किलो

Gold Silver Price Today
रतलाम

अंग्रेजी कैलेंडर 2025 में होली 14 मार्च को मनाई थी, जबकि इस वर्ष यह 4 मार्च को है

Mahashivratri 2025
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.