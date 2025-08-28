सितंबर महीने से अस्पतालों में बंद होगा ‘कैशलेस इलाज’! जानें क्या है सच्चाई

MP News: कॉमन इंपैनलमेंट को लेकर स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और बड़े अस्पतालों के बीच जारी खींचतान ने हजारों बीमाधारकों की चिंता बढ़ा दी है। उज्जैन में भी इस पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि अभी स्थानीय निजी अस्पतालों ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में फिलहाल संशय बना हुआ है कि सितंबर से उज्जैन के निजी अस्पतालों में बीमित मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी या नहीं।